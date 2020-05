Mannheim. (pol/mün) Gegen fünf Uhr wurde am Mittwochfrüh eine Zeitungsausträgerin in der Mannheimer Innenstadt überfallen. Erst drohte der Unbekannte der 61 Jahre alten Frau, die gerade im Quadrat G7 ihrer Arbeit nachging, dann wollte er Bargeld. Als er sie an eine Wand gedrängt hatte, schubste sie ihn weg. Daraufhin schlug der Mann mit den Fäusten auf die Frau ein - auch als sie am Boden lag, berichtet die Polizei. Erst als sich ein Auto dem Tatort näherte, flüchtete der Angreifer in Richtung Marktplatz.

Bei der anschließenden Fahndung wurde in der Nähe ein 33-jähriger Mann festgenommen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Erhebung einer DNA-Probe wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen des Fachdezernats beim Kriminalkommissariat Mannheim dauern an.