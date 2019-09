Mannheim. (pol/mün) Es begann mit einem eigentlich unspektakulären Auffahrunfall, weshalb der Straßenbahnverkehr im Mannheimer Stadtteil Rheinau unterbrochen wurde. Das aber zog dann zwei Auseinandersetzungen nach sich, die für einen Mann in Handschellen endeten.

Der Auslöser der Situation war ein Auffahrunfall am Mittwoch gegen 10.40 Uhr in der Relaisstraße. Während der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle war der Straßenbahnverkehr der Linie 1 unterbrochen, was etwa eine Stunde andauerte.

Eine 43 Jahre alte Frau in der blockierten Bahn in Richtung Schönau brachte die Sperrung so in Rage, dass sie einen mit der Unfallaufnahme beschäftigten Polizeibeamten mehrfach in aggressiver Art störte, berichtet die Polizei. Der erteilte ihr daraufhin einen Platzverweis.

Doch wenige Minuten danach kam die 43-Jährige mit einem 49-jährigen Mann zurück zur Unfallstelle. Der 49-Jährige erkundigte sich bei seiner Begleiterin, welcher der Polizeibeamten den Platzverweis ausgesprochen habe. Daraufhin soll er sich in bedrohlicher Körperhaltung dem Beamten genähert haben.

Der Polizeibeamte habe schützend seinen Arm nach vorne gestreckt, der ihm vom 49-Jährigem weggeschlagen worden sei. Außerdem soll der 49-Jährige dem Beamten einen kräftigen Stoß gegen die Brust versetzt haben, berichtet die Polizei.

Zwei Polizeibeamte versuchten dann den kräftigen Beschuldigten zu fixieren, um weitere Angriffe abzuwehren. Der habe sich aber aus den Haltegriffen losgerissen, worauf zwei weitere Beamte den Kollegen zu Hilfe kamen.

Schließlich wurde der 49 Jahre alte Mann mit Handschließen gefesselt und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau gebracht.

Bei dem Vorfall wurde ein 25-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen, heißt es vonseiten der Polizei. Auch der 49-Jährige wurde leicht verletzt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Übrigens: Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro und beide Autos mussten abgeschleppt werden.