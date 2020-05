Mannheim. (pol/mün) Noch ist vollkommen unklar, wie es zu diesem Unfall am Montagnachmittag in Mannheim-Rheinau kommen konnte. So viel aber steht fest: Eine 45 Jahre alte Ford-Fahrerin verlor die Kontrolle über ihren Fiesta und prallte auf ein korrekt geparktes Fahrzeug. Bei dem Unfall, der sich gegen 17.45 Uhr auf dem Rheinauer Ring ereignete, schleuderte der Ford quer zur Fahrbahn, kippte auf die linke Fahrzeugseite und blockierte die Fahrbahn.

Die Fahrerin konnte sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien - das übernahm die Feuerwehr.

Mit leichteren Verletzungen wurde die 45-Jährige in eine Klinik gebracht, berichtet die Polizei.

Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, zu größeren Behinderungen kam es nicht.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/833970 melden.