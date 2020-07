Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Der 41-jährige Valentin F. aus Rumänien wird seit Freitagabend, 10. Juli, vermisst. Der Vermisste, der sich derzeit als Arbeiter in Mannheim aufhält und in einem Arbeiterwohnheim in der Innenstadt untergebracht ist, soll gegen 18 Uhr seine Unterkunft im Quadrat S3 verlassen haben und wurde seither nicht mehr gesehen. Mitbewohner gaben an, dass der Vermisste kurz vor seinem Verschwinden am Abend Alkohol konsumiert habe. Sein gesamtes Hab und Gut habe er im Wohnheim zurückgelassen.