Mannheim. (pol/van/mün) Seit rund einer Woche wird eine 39-Jährige aus Mannheim vermisst. Jetzt wurde bekannt, dass die Frau am gestrigen Donnerstag abends in ein Krankenhaus in Bad Urach eingeliefert wurde. Sie in medizinischer Betreuung und wohlauf, teilt die Polizei mit.

Die Mannheimerin soll nach Angaben der Beamten am Freitag, 17. Mai, gegen 17 Uhr die Wohnung in Mannheim-Schwetzingerstadt verlassen haben, die sie mit ihrem Lebensgefährten teilt. Zuletzt war sie am 20. Mai in Mannheim gesehen worden.

Update: 24. Mai 2019, 10.15 Uhr