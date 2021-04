Mannheim. (pol/rl) Zu einem Streit in Seckenheim wurde die Polizei am Freitagabend gerufen. In der Oberkircher Straße war es zum Streit zwischen einem 58-Jährigen und seinem 26-jährigen Sohn gekommen, der laut Polizeibericht betrunken war und unter Drogeneinfluss stand. Als die Auseinandersetzung zu eskalieren drohte, hatte der Vater die Polizei gerufen. Diese konnte den Streit zunächst schlichten, wonach die Beamten weiterfuhren.

Kurz darauf jedoch mussten die Beamten umkehren, da der Streit nun eskaliert war und sie wieder zu Hilfe gerufen wurden. Diesmal hatte der 26-Jährige seinen Vater geschlagen und die Beamten sollten ihn aus der Wohnung des Vaters holen.

Die Beamten forderten den jungen Mann nun mehrmals auf, die Wohnung zu verlassen. Da dieser sich standhaft weigerte, wollten die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen. Der 26-Jährige riss sich jedoch los und hielt sich an einem Schrank in der Wohnung fest. Nachdem die Beamten ihn zu Boden gebracht hatten, legten sie ihm Handschließen an und brachten ihn zum Polizeirevier Ladenburg.

Hier wurde dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen und er wurde in eine Arrestzelle gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.