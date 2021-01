Mannheim. (dpa/RNZ) Eine 22-jährige Frau und ihre beiden Kinder im Alter von eineinhalb und vier Jahren sind in Mannheim von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte sich die Frau gemeinsam mit ihren Kindern am Samstag in bei Angehörigen in Mannheim aufgehalten und wollte sich offenbar mit der Bahn auf den Nachhauseweg in eine südhessische Gemeinde begeben. Dabei versuchte die 22-Jährige offenbar, an der Haltestelle "Mannheim-Luzenberg" die Gleise von der Luzenbergstraße aus in Richtung Stationsstraße zu überqueren. Die Strecke an einem Industriegebiet ist stark befahren, unter anderem auch von ICE-Zügen. Nur ein kleines Stück entfernt gibt es eine Unterführung für Fußgänger.

Die Identität der drei Opfer war nach dem Unfall am frühen Samstagabend noch unklar und wurde erst am Montag bekannt. Neben den Gleisen habe ein Kinder-Buggy gestanden.

Die Bahnstrecke zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und Mannheim-Waldhof in Richtung Frankfurt war für mehrere Stunden gesperrt. Der Bahnverkehr wurde teilweise umgeleitet.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst (Telefon 0621/174-4444) oder das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim (Telefon 0621/174-0)