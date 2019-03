Mannheim. (pol/mare) Eine 18-Jährige hat sich am Montag rührend um einen kleinen Jungen gekümmert, der allein in einem Zug von Bensheim nach Mannheim unterwegs war. Dank der jungen Frau hatte die Geschichte des kleinen Ausreißers ein Happy End, wie die Polizei mitteilt.

Demnach sprach die 18-Jährige am Mannheimer Hauptbahnhof die Polizei an. Bei ihr war ein sechsjähriger Junge. Sie hatte den Jungen in der Bahn angesprochen, da er allein unterwegs war. Die 18-Jährige kümmerte sich dann um den Schüler und stieg mit ihm in Mannheim aus.

Die Beamten machten dann die Eltern des Kindes ausfindig - er war nämlich von seinem Vater schon als vermisst gemeldet worden. Der Sechsjährige war nach der dritten Schulstunde nicht nach Hause gekommen, sein Vater hatte sich deshalb auf die Suche gemacht.

Grund für den Trip des Jungen war ein Streit am Bahnhof in Worms: Er soll sich mit einer Mitschülerin gezofft haben und ist daraufhin einfach in den nächsten Zug eingestiegen.

Der Vater war sichtlich erleichtert, als er sein Kind abholte. "Aufgrund des vorbildlichen Verhaltens spricht die Bundespolizei der couragierten 18-jährigen Frau Lob und Anerkennung aus", schreibt die Polizei abschließend.