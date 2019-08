Mannheim. (pol/mare) Was für ein Signal: 120.000 Menschen sind am Samstag zum Christopher-Street-Day in Mannheim gekommen. Wie die Polizei berichtet, verlief die Veranstaltung völlig friedlich.

Christopher-Street-Day in Mannheim - Die Fotogalerie



































































































































Die Auftaktkundgebung begann um 14 Uhr am Neckartor. An der anschließenden Parade durch die Innenstadt Mannheims nahmen insgesamt 45 Fahrzeuge teil. Während der Parade kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ursache hierfür war, dass sich der Zug stark in die Länge zog, die entstandenen Lücken nicht geschlossen werden konnten, wodurch die jeweiligen Sperrungen länger andauerten.

Gegen 16.30 Uhr erreichte die Parade das Mannheimer Schloss. Während der Parade kam es zu insgesamt drei medizinischen Notfällen, bei denen der Rettungsdienst tätig wurde. Gleichzeitig fand im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses das CSD-Straßenfest statt.

Hier fanden sich bis zu 5000 Besucher ein, zumal dort gegen 17.30 Uhr die Sängerin Kerstin Ott auftrat. Nach Abbrennen eines Feuerwerks wurde die Feier gegen 23 Uhr beendet. Bis auf kleinere Vorkommnisse verlief die Veranstaltung friedlich und störungsfrei.