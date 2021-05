Mannheim. (env) Faire Löhne, Schutz der Arbeitnehmer und Solidarität im Kampf gegen Corona – nach einem Jahr Zwangspause hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund wieder zu seiner traditionellen Kundgebung zum 1. Mai auf dem Mannheimer Marktplatz eingeladen. Rund 200 Menschen durften sich versammeln. Gekommen waren augenscheinlich deutlich mehr.

"Zero-COVID – Solidarität in Zeiten der Pandemie" – Die Forderung, die einige Aktivisten auf ihrem Banner formulierten, hätte auch gut zur gesamten Kundgebung gepasst. Zumindest Hauptredner Thomas Hahl, Geschäftsführer und Bevollmächtigter der IG Metall in Mannheim, stellte die Pandemie ins Zentrum seiner Ansprache, die die Arbeitnehmer in jeder Hinsicht härter getroffen hat als die Konzerne, welche teilweise auch im vergangenen Jahr wieder große Gewinne gemacht hatten. "Wir wollen optimistisch in die Zukunft gehen und die Krise gemeinsam und solidarisch besiegen", rief er den Teilnehmern zu.

"Wir sind froh, dass uns die Kundgebung genehmigt worden ist und haben deshalb auf einen Demonstrationszug verzichtet", erklärte der DGB-Kreisvorsitzende Jens Lehfeldt.

Demonstriert wurde in der Innenstadt trotzdem. Das "Solidaritätsnetzwerk Mannheim" hatte seinen Zug offensichtlich gerichtlich durchgedrückt, forderte unter anderem die Unterstützung der Seenotrettung, internationale Solidarität und "Her mit dem schönen Leben", wurde dabei von den DGB-Gewerkschaftern beim Vorbeizug kritisch beäugt, obwohl zumindest ein Teil der Demo-Teilnehmer im Anschluss auch auf dem Marktplatz gekommen waren.

Hier formulierte Lehfeldt seine konkreten Forderungen an die Stadt Mannheim: "Auftragsvergabe nur an Firmen mit gültigen Tarifverträgen und Tarifverträge des Öffentlichen Dienstes für alle städtischen Tochterunternehmen", etwa auch die Angestellten der KMD als Tochtergesellschaft am Mannheimer Klinikum. "Faire Tariflöhne haben eine große Hebelwirkung für soziale Gerechtigkeit", mahnte er an.

Faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen forderte Klara Ronellenfitsch, Krankenpflegerin am Klinikum: "Rund 9000 erfahrene Pflegekräfte haben im Verlauf der Pandemie ihre Profession aufgegeben", wusste die Vertreter in der Verdi-Jugend. Das sei ein niederschmetterndes Zeichen für die Zukunft der Pflegeberufe, zumal auch die Ausbildung unter Pandemie-Bedingungen nicht gewohnt qualitativ hochwertig gewährleistet sei. Im Zusammenspiel seien dies düstere Zukunftsaussichten. Man müsse weg von symbolischen Gesten und hin zu konkreten Verbesserungen.

Über allem stand aber der Wunsch nach einer Rückkehr zur Normalität. "Normalerweise sind bei unserer Kundgebung viele Informationsstände und Menschen, die sich freuen, dass sie sich treffen", erinnerte sich Hahl mit Wehmut an vergangene Jahre. Er sei froh, dass es immerhin gelungen sei, eine Corona-konforme Veranstaltung mit einer begrenzten Besucherzahl durchführen zu dürfen. Arbeitsschutz in der Arbeitswelt sei ein Weg zur Rückkehr. Man müsse bei rund 40 Millionen Beschäftigten in Deutschland zur Bekämpfung der Pandemie lediglich den seit 1996 zwingend vorgeschriebenen vorbeugenden Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz anwenden. Dort seien technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen zu treffen. Stattdessen werde seit Jahren ein folgenschwerer Gesetzesbruch betrieben. Ein Skandal, waren sich die Aktivisten auf der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Mannheim einig.