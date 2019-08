Mannheim. (RNZ) Sie kommt zurück! Die Metal-Band Metallica kehrt nach ihrer erfolgreichen Europatournee, die zwischen September 2017 und Mai 2018 Publikumsrekorde in 29 Spielstätten brach, zurück nach Mannheim.

Mannheim. (RNZ) Sie kommt zurück! Die Metal-Band Metallica kehrt nach ihrer erfolgreichen Europatournee, die zwischen September 2017 und Mai 2018 Publikumsrekorde in 29 Spielstätten brach, zurück nach Mannheim.

Zwischen 1. Mai und 25. August 2019 macht die Band im Rahmen ihrer europaweiten Open-Air-Tour "WorldWired 2019" in Stadien, Parks und sogar auf ein Schloss in Europa Station.

Die 25 neu bestätigten Shows der "WorldWired Tour", die am 1. Mai in Lissabon startet, führt durch 20 Länder und besucht gut ein dutzend Städte, die bei der Tour 2017 und 2018 nicht berücksichtigt wurden, darunter Mailand, Zürich, Dublin, Brüssel (zum ersten Mal seit 1988), Berlin, Moskau, Warschau, Bukarest und Göteborg sowie Premieren in Trondheim, Norwegen, Hämeenlinna, Finnland und Tartu, Estland.

Mit dem Konzert auf dem Mannheimer Maimarktgelände am 25. August 2019 endet die Tournee. Im Vorprogramm sind die "Special Guests" Ghost und Bokassa zu sehen.

Der Vorverkauf für die Stadionkonzerte startet am 28. September, 10 Uhr, der Fanclub-Vorverkauf ("Fifth Member Presale") am 25. September, 10 Uhr.

Informationen zum Fanclub-Presale erhält man hier und für alle anderen Presales hier.

[-] Weniger anzeigen