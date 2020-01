Von Harald Berlinghof

Mannheim. Das Flaggschiff der Mannheimer Ausstellungs GmbH (MAG) mit mehr als 330.000 Besuchern bleibt natürlich der Maimarkt, wie MAG-Chefin Stefany Goschmann betont. An elf Tagen im April und Mai reist die erweiterte Region jährlich zum Maimarktgelände. Mit weitem Abstand führt die Verbrauchermesse damit die Rangliste der zahlreichen Veranstaltungen an, die auf dem Gelände stattfinden. Inzwischen haben bereits die Aufbauarbeiten für die Großveranstaltung begonnen. Selbst das Open-Air-Konzert der Heavy-Metal-Band Metallica schafft es mit 60.000 Besuchern nur auf Rang 2. Die kamen allerdings an einem einzigen Tag, um ihren Musikidolen zu huldigen.

Ein Konzert dieser Größenordnung ist im laufenden Jahr nicht vorgesehen. Nach den Toten Hosen, Guns’n’Roses (beide 2018) und Metallica (2019) wird im Mai dieses Jahres ein Open-Air-Festival mit Rocklegenden aus Russland, der Ukraine, Weißrussland und Moldawien über die Bühne gehen. Im August soll das aus Hawaii importierte und dort extrem erfolgreiche Dream-Weekend-Festival im Reitstadion des Maimarktgeländes Station machen. Die Freiluftparty mit Hip-Hop und Urban Music kommt erstmals nach Deutschland.

Darüber hinaus ist das Programm, das die MAG für 2020 gestrickt hat, wieder extrem umfangreich und vielseitig. Die Pferdesportmesse Equitana im Juli (18 000 Besucher in 2019), die Oldtimer- Schraubermesse "Veterama" (45 000 Besucher) im Oktober und die Messe "Jobs for Future" im Februar (39 000 Besucher) gehören zu den jährlich wiederkehrenden Großereignissen.

"Das neue Jahr hat ganz gut begonnen", zeigt sich Goschmann zufrieden. Der Reisemarkt und die Techno-Music bei "I’m Hardstyle" lockten zahlreiche Besucher zum MAG-Gelände. Auch im vorigen Jahr konnte man eine gute Auslastung des Freigeländes und der Hallen verzeichnen. Man zählte insgesamt bei eigenen Veranstaltungen und bei Messen von externen Veranstaltern, an die man das Gelände vermietet, im vergangenen Jahr 810.000 Besucher. Das sind allerdings 50.000 weniger als im Jahr 2018. Zurückzuführen ist das darauf, dass man ein großes Open-Air-Konzert weniger im Programm hatte als ein Jahr zuvor.

Beim Geld zeigt sich Geschäftsfrau Goschmann stets zugeknöpft, Umsatz und Gewinn werden traditionell bei der MAG nicht genannt. Bei den Zahlen zu Besuchern, Ausstellern und Standfläche hält man sich nach wie vor an die Vorgaben der Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen (FKM). Man ist zwar nicht mehr Mitglied, weil man die Anforderungen an eine elektronische Kontrolle an allen Eingängen nicht zu Lasten der Eintrittspreise finanzieren wollte. Trotzdem sollen die herausgegebenen Zahlen mit anderen Messestandorten vergleichbar bleiben. Die Eintrittspreise bleiben in diesem Jahr stabil. Eine wichtige Veränderung wird es aber im Festzelt geben. Dort endet eine Ära. Nach vielen Jahren hat sich Peter Brandl aus der Bewirtung des Festzelts zurückgezogen. "Seit 1964 haben wir zusammen gearbeitet. Das waren oft Abmachungen per Handschlag. So ging das damals", erzählt Stefany Goschmann rückblickend. Der Nachfolger heißt Hans Fetscher und ist ein erfahrener Gastronom, der seit zwei Jahren auf der Schwestermesse des Maimarkts in Villingen-Schwenningen für das dortige kulinarische Angebot verantwortlich zeichnet.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass die "ganzjährige Veranstaltung" (O-Ton Goschmann) des benachbarten Deutschen Fertighaus Centers in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Zwar gab es am alten Maimarkt-Standort am Friedensplatz, etwa dort wo heute das Technoseum steht, bereits seit 1963 ein erstes Fertighaus zu bewundern, das aber immer zum Maimarkt aufgebaut und am Ende wieder abgebaut wurde. Seit 1970 gab es dann dort auf beengtem Raum eine ständige Präsentation von Fertighäusern. "Das war damals bei uns in Mannheim die erste dieser Art in Deutschland. Das ist also eigentlich eine Mannheimer Erfindung", so Goschmann.