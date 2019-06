Von Marco Partner

Mannheim. Sie stehen gar nicht auf dem Line-Up und entpuppen sich als heimlicher Höhepunkt des Festivals. Ihr Name ist sperrig, der Auftritt aber jetzt schon legendär: Als am Samstagnachmittag die deutsche Rockband AnnenMayKantereit als Überraschungscoup das Maifeld Derby betritt, trauen viele Besucher ihren Augen und Ohren nicht. Die Jungs aus Köln kennt jeder, doch keiner hatte ihren Namen auf dem Zettel gesehen.

Die Reittribüne des Maimarktgeländes, die beim dreitägigen Musikgelage als kuscheliger Parcours d‘amour eher zum Durchschnaufen einlädt, ist außer Rand und Band. Doch nicht alle können der kräftig-rauen Stimme des Frontmanns Henning May lauschen. Absperrband und Security halten eine Traube verdutzt dreinschauender Fans zurück. Erst kurz nach 16 Uhr, und doch schon ganz schön was verpasst. Aber auch für die Zuspätkommer hält die neunte und vorerst letzte Auflage des Liebhaberfestivals vor den Toren Mannheims einige musikalische Wundertüten bereit.

Der Freitag beginnt mit Regentropfen und plätschernden Beats. Das Maifeld Derby trennt Elektro, Indie-Rock, Metal und Hip-Hop nicht voneinander, sondern vereint sie. Italo-Disco von Andrea Poggio, zarte Vocals von Novaa und dem Londoner Damen-Duett Ider, stampfender Kentucky-Folk von Wayne Graham, Synthesizer-Soul von Joran Rakei aus Neuseeland, düster-epischer Shoegaze-Black-Metal von Alcest aus Frankreich oder psychedelischer Trash der holländischen Spaßtruppe Yin Yin.

Wie in einem Freizeitpark können Festivalgänger durch verschiedene Musikgenres wandern, von denen man teilweise noch nie etwas gehört hat. Und schon bald regnet es nur noch Seifenblasen und gute Laune. Obwohl der erste Tag noch etwas auf Sparflamme läuft.

Die Band AnnenMayKantereit aus Köln überraschte als unangekündigter Gast. Foto: Gerold

Erst der skurrile Dub-Rapper Jason Williams von Sleaford Mods aus Nottingham sorgt mit Einbruch der Dunkelheit für das erste Feuer auf der Fackelbühne. Der Sänger flucht ins Mikro, und ist doch Segen für das allmählich in Fahrt kommende Publikum.

Wie ein Kontrast zur progressiven Performance wirkt da der verträumte Auftritt von Niklas Paschburg. Eingehüllt in einen lila Nebelschleier sitzt der Interpret einsam am Klavier und verwandelt einzelne Töne in wahre Klangkaskaden. Das Warm-Up für knapp 50 weitere Konzerte. Als mit Hot Chip die ersten Headliner das Palastzelt betreten, ist endlich tanzen angesagt. Beim Deutsch-Rapper Yassin bricht im deutlich kleineren Hüttenzelt hingegen die totale Pogo-Ekstase aus.

Ein besonderer Programmpunkt des Maifeld Derbys ist das Steckenpferd-Dressur-Reiten, bei dem vor allem die Fans selbst im Rampenlicht stehen. Foto: Gerold

Manche Besucher haben ihre dreitägige Reise auf dem musikalischen Klangkarussell voll durchgetaktet. Andere lassen sich treiben - und vor allem überraschen. Als am Samstag mit "Von wegen Lisbeth" die nächste Must-Hear-Gruppe aufschlägt, sitzt Flo mit seinen Kumpels entspannt auf der Wiese.

Für den 36-jährigen Münchner ist es das erste Maifeld Derby. Sonst besucht er eher Mega-Festivals wie Southside oder Rock im Park. "Aber hier ist es gechillter, nicht so überlaufen. Die Leute sind angenehm und alles ist schnell erreichbar", verrät er. Wegen einer bestimmten Band ist er nicht da, sondern gerade aufgrund des besonderen Friede-Freude-Feelings, das sich mittlerweile bis zu den Alpen herumgesprochen hat. Und vielleicht auch wegen dem wohl kultigsten Nebenspektakel aller Festivals: das Steckenpferd-Dressur-Reiten, bei dem die mutigsten Besucher selbst kurz im Rampenlicht stehen. Für ein Freigetränk, aber auch für Lacher und Szenenapplaus drehen sie Pirouetten auf dem hölzernen Gaul.

Ausgerechnet der Star des Abends, Mike Skinner von The Streets, tut es den Fans gleich. In den Neunzigern entriss der Londoner einst sogar der New Yorker Bronx-Szene die Rap-Krone. Jetzt greift er zum Abschluss seines Gigs nach der Pferdeattrappe und reitet auf dem Maifeld-Maskottchen durch die wild gewordene Menge. Es ist ein Bild, das den Charme des trotz rund 17.000 Besuchern so familiär wirkenden Festivals wohl am besten beschreibt. Höchste Ansteckungsgefahr für Besucher und Künstler. Schade, dass nun für unbestimmte Zeit der Pausenknopf gedrückt wird.

Insgesamt sind beim Maifeld Derby 70 Künstler auf vier Bühnen zu sehen. Darunter die deutsche Rockgruppe Tocotronic, der Schweizer Songwriter Faber, die belgische Bourgeoise-Indie Band Balthazar oder wahre Geheimtipps wie der britische Sänger Junior Williams, das Wiener Dreampop-Duo "Anger" oder Autoren wie Linus Volkmann. 2020 wollen die Veranstalter eine Verschnaufpause einlegen. Ob es 2021 ein Jubiläumscomeback gibt, ist noch offen.