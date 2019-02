Mannheim. (RNZ) Fast 4000 Gästen waren am vergangenen Wochenende im Luisenpark, um sich die "Winterlichter" anzuschauen. Die Geschäftsleitung hat deshalb entschieden, die Illumination nicht am kommenden Sonntag, den 23. Februar, zu beenden, sondern erst am Sonntag, den 3. März. Eine organisatorische Lösung für die teils sehr langen Wartezeiten an den Kassen konnte jedoch auch dieses Jahr nicht gefunden werden. "Der gewaltige Zuspruch ist natürlich ein toller Erfolg, und wir freuen uns, wenn die Winterlichter so vielen Menschen gefallen. Aber wenn wir an unsere organisatorischen Grenzen kommen, empfinden dies unsere Besucher, die teils zu lange Wartezeiten in Kauf nehmen mussten, natürlich als grenzwertig, was wir außerordentlich bedauern", so Parkdirektor Joachim Költzsch. Der geführte Lichtrundgang "Walk the Light" findet am Mittwoch, 27. Februar, 19 Uhr, nochmals statt. Ansonsten starten die Winterlichter wie gehabt allabendlich ab 18 Uhr und werden von Sonntag bis Donnerstag um 21 Uhr sowie Freitag und Samstag um 22 Uhr beendet.