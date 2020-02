Von Katharina Eppert

Mannheim. "Rettet die Wahrheit!", fordert Fernsehmoderator Claus Kleber in seinem neuesten Buch. Doch statt beim "Lesen.Hören"-Festival in der voll besetzen Alten Feuerwache sein Werk "wiederzukäuen" – dies tat er gerade mal fünf Minuten –, gab er klare Antworten zu aktuellen Themen, die seinem Publikum auf den Nägeln brannten: Was ist Journalismus heute noch wert? Was machen Fake News mit unserer Gesellschaft? Und was denkt er überhaupt über die provokante Aussage des CDU-Politikers Friedrich Merz, der klassische Medien überflüssig findet?

Kleber gibt sich gelassen: "Er hat Recht. Merz braucht diese Medien nicht." Es sei für Politiker schließlich viel schöner, ihre Meinungen ungefiltert auf Twitter und in andere digitale Kanäle zu streuen, als kritisch eingeordnet in Fernsehen und Zeitung wiederzufinden. "Die Politiker brauchen die Medien nicht mehr", sagt der "Heute-Journal"-Moderator und wendet sich direkt an das Publikum: "Sie aber brauchen die klassischen Medien."

Kleber erhält dafür Applaus. "Lesen.Hören"-Moderatorin Insa Wilke schaut zufrieden, will mehr über die journalistische Verarbeitung des Terrors in Hanau wissen: "Wie gelang es Ihnen und Ihrem Team, ein so gutes ,Heute-Journal’ in so kurzer Zeit zu produzieren?""Keine Macht dem Täter" sei bei der Berichterstattung die Richtlinie gewesen – wenn auch nicht immer einfach in der Umsetzung, so Kleber. Denn natürlich möchte man auch über die Motive des Täters Bescheid wissen. "Nur sollte man nicht glauben, Täter verstehen zu müssen." Denn schnell richte sich der Fokus wieder auf den Mörder, zum Leid der Opfer, so Kleber.

Zur Frage, was Journalismus heute vor allem leisten muss, bezieht Kleber ganz klar Stellung: "Ich wende mich gegen den ,um-zu’-Journalismus." Er kenne viele Kollegen, die einen investigativen Journalismus pflegen und meinungsstark seien. Das sei okay. Er selbst möchte aber, so gut es geht, die rohe Wahrheit auftischen – egal, ob’s bekommt oder nicht. Ihm falle es übrigens auch manchmal schwer, kritische Fragen an seine Interviewpartner zu stellen, deren Meinung er insgeheim teilt. "Das waren meist die schlechtesten Interviews", gesteht Kleber.

"Und die Sprache? Müssen wir nicht gerade bei heiklen Themen sensibler werden, aufpassen?", will Literaturkritikerin Insa Wilke wissen und nennt als Beispiel den Begriff "Flüchtlingswelle". Fernsehmoderator Kleber differenziert: "Die Redewendung ,Öffnung der Grenzen’ in Deutschland ist falsch – da es seit dem Schengener Abkommen keine sichtbaren Grenzen mehr gibt." Der Begriff "Flüchtlingswelle" sei indessen nicht falsch, aber durch seine Naturgewalt-Färbung besser mit "sogenannte" zu versehen. "Wenn es aber nur noch um Sprachpolizisten geht, da werde ich stachelig", sagt der 64-Jährige. Mehr Kopfzerbrechen bereiten ihm hingegen "Fake News", die mit Donald Trump aufkeimten und "unsere Gedankenwelt zersetzen wollen". Auch der Rechtsradikalismus baue auf Menschen, die es verlernt haben, irgendetwas zu glauben.