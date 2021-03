In den Wahllokalen war pandemiebedingt am Sonntag eher wenig los. Wer vor Ort sein Kreuzchen machen wollte, musste die gängigen Hygieneregeln beachten, auf die mehrere Schilder hinwiesen. Die Helfer hatten die Situation im Griff, es kam zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Foto: Gerold

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Der Spuk ist vorbei, die Rechtspopulisten haben das Direktmandat im Norden der Stadt verloren. Mehr noch: Die Mannheimer AfD wird künftig nicht mehr im Landtag vertreten sein, wie ihr Kreisvorsitzender Robert Schmidt am Abend mitteilte. Zu den Verlierern zählt auch die CDU. Die FDP ist trotz respektablen Abschneidens ebenfalls leer ausgegangen. Nördlich wie südlich siegten zwei Grünen-Bewerberinnen: Susanne Aschhoff und Elke Zimmer. Die beiden bisherigen SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei und Boris Weirauch haben den Wiedereinzug ins Parlament geschafft.

"Wir freuen uns über den Erfolg. Das zeigt, dass wir einen guten Wahlkampf geführt haben", sagte Susanne Aschhoff in einer ersten Reaktion auf ihren Wahlsieg im nördlichen Wahlkreis. Die promovierte Tierärztin setzt sich seit ihrer Jugend für den Umweltschutz ein. Auch als Mutter wolle sie Klimakatastrophe und Artensterben stoppen – "mit Mut und Tatkraft, mit Zuversicht und Zusammenhalt".

"Ich finde es richtig geil, dass sich die AfD fast halbiert hat", sagte Stefan Fulst-Blei. Die Rechtspopulisten lägen in keinem Stadtbezirk vorne. Damit habe er sein persönliches Wahlziel erreicht, was Fulst-Blei auch auf seine Veranstaltungsreihe "Wölfe im Schafspelz" zurückführte, in der sich der Genosse mit den radikalen Positionen der AfD auseinandersetzte. Mit dem landesweit besten Ergebnis aller SPD-Bewerber gelang ihm wieder der Sprung nach Stuttgart. Fulst-Blei sitzt seit fast zehn Jahren im Landtag und ist als Berufsschullehrer einer der Bildungsexperten seiner Fraktion.

>>>Alles zur Landtgswahl mit Ergebnissen und Analysen finden Sie hier<<<

Foto: Gerold

CDU-Mann Lennart Christ zeigte sich enttäuscht über das Abschneiden seiner Partei in Land und Stadt. Der Vorsitzende der Jungen Union in Mannheim war erst relativ spät nominiert worden, nachdem der ursprüngliche Bewerber Chris Rihm nach Differenzen mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel seine Kandidatur zurückgezogen hatte und zu den Grünen gewechselt war. Löbels Maskenskandal habe die CDU schwer getroffen, so Christ.

Elke Zimmer kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. "Ich freue mich total", jubelte die alte und neue Landtagsabgeordnete der Grünen vom heimischen Laptop in Neckarau aus. Schon früh zeichnete sich ihr Erdrutschsieg im Mannheimer Süden ab. Dabei war ihr Triumph keineswegs ein Selbstläufer. Zimmer rückte erst während der laufenden Legislaturperiode für den Ende 2016 verstorbenen, über Parteigrenzen beliebten Wolfgang Raufelder nach.

Jetzt eroberte die 54-jährige Handelslehrerin und Stadträtin genau wie ihr Vorgänger das Direktmandat. Zimmer kündigte an, weiterhin für ihre drei Schwerpunktthemen streiten zu wollen: Klimaschutz, sozialer Zusammenhalt und Bildungsgerechtigkeit. Sie sei dankbar für den "großen Vertrauensbeweis" in ihre Arbeit.

Foto: Gerold

Boris Weirauch von der SPD war ebenfalls zufrieden über sein Abschneiden. "So wie es aussieht, haben wir unser Ergebnis gehalten. Das spricht für eine gute Arbeit im Mannheimer Süden", sagte er. Nun erwartet er mit Spannung, ob es im Land eine neue Koalition geben wird. Weirauch machte keinen Hehl daraus, dass er sich darüber freuen würde: "Die CDU hat in der Regierung nicht das gebracht, was man von einem Partner erwarten kann." Der Innen- und Rechtsexperte, seit 2016 im Landtag, holte nach Fulst-Blei das zweitbeste SPD-Ergebnis in Nordbaden. Aus diesem Landesteil buchen sechs Genossen das Ticket für Stuttgart.

Mit der Gelassenheit eines Elder Statesman blickte CDU-Bewerber Alfried Wieczorek auf die Zahlen und Tabellen. Der frühere Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen hatte nach dem Löbel-Skandal eine Woche Zeit, sich auf das Debakel der Christdemokraten vorzubereiten. Aber auch das Thema "Pandemie und Schule" – vertreten von Kultusministerium und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann – sei der Partei kräftig angelastet worden.

Die FDP holte in Mannheim mit 9,2 Prozent ihr bestes Ergebnis in den vergangenen 50 Jahren. Deshalb hielt sich die Enttäuschung bei Florian Kußmann in Grenzen, der es wie seine Parteifreundin im Norden, Julia Schilling, nicht geschafft hat. Für Baden-Württemberg wünscht sich Kußmann einen Politikwechsel, die Ampel findet er "spannend."