Mannheim. (RNZ) Beide Mannheimer Wahlbezirke gehen an die Grünen: Susanne Aschhoff und Elke Zimmer setzen sich in den Wahlbezirken durch. Im Wahlbezirk I wird die SPD zweite Kraft, die CDU bleibt im Wahlbezirk II knapp vor den Sozialdemokraten. Die AfD, vor 5 Jahren noch mit Direkt-Mandat in Wahlbezirk I, fällt auf 12,7 Prozent ab.

Das Ergebnis im Überblick:

Wahlkreis Mannheim I 2021 2016 Wahlbeteiligung 51,3 % 58,8 % Grüne

Susanne Aschhoff direkt gewählt 27,8 % 21,9 % CDU

Lennart Christ 15,2 % 17,2 % SPD

Stefan Fulst-Blei 21,6 % 22,2 % FDP

Julia Schilling 6,6 % 6,0 % Linke

Sven Metzmaier 6,2 % 5,1 % AfD

Robert Schmidt 12,7 % 23,0 %

Wahlkreis Mannheim II 2021 2016 Wahlbeteiligung 61,8 % 65,7 % Grüne

Elke Zimmer direkt gewählt 35,9 % 31,4 % CDU

Alfred Wieczorek 16,7 % 20,9 % SPD

Boris Weirauch 15,9 % 18,8 % FDP

Florian Kußmann 9,2 % 8,4 % Linke

Isabell Fuhrmann 5,5 % 4,5 % AfD

Heinrich Koch 7,9 % 14,4 %