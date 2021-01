Von Alexander Albrecht

Mannheim.Für Staatsanwalt Alexander Oberdiek ist der Fall klar: Fast alle Anklagepunkte gegen Matthias Hoffmann hätten sich im Prozess vor dem Mannheimer Landgericht bestätigt. Deshalb beantragt er am Donnerstag, den ehemaligen Konzertveranstalter für vier Jahre und zehn Monate ins Gefängnis zu schicken. Oberdiek hält Hoffmann 35 Bankrottdelikte und Insolvenzverschleppung vor. Hauptvorwurf: Der einst gefeierte Impresario soll als faktischer Geschäftsführer der "Afrika! Zirkus & Veranstaltungs GmbH & Co. KG" insgesamt rund 1,4 Millionen Euro für firmenfremde Zwecke abgezweigt und damit das Unternehmen in die Pleite getrieben haben.

Weitere circa 360.000 Euro hat er nach Überzeugung des Staatsanwalts entnommen, als der Insolvenztatbestand bereits erfüllt war. Gläubiger und Mitarbeiter schauten in die Röhre. Hoffmann hat eingeräumt, mit 1,2 Millionen Euro Umsatzsteuerschulden beim Finanzamt Heidelberg beglichen zu haben – aber mit dem Einverständnis der im Handelsregister eingetragenen Geschäftsführerin. Das war seine Ehefrau Faiza. Oberdiek plädiert dafür, die 1,2 Millionen Euro bei Hoffmann einziehen zu lassen, zum Beispiel durch Pfändungen.

Insolvenzverwalter, Produktionsleiter, Buchhalter, PR-Manager: Der Staatsanwalt zählt eine ganze Reihe von vernommenen Zeugen auf, denen zufolge der 69-Jährige in der "Afrika!"-Gesellschaft den Ton angab. Wenig Glauben schenkt er der schriftlichen Erklärung von Faiza Hoffmann, die ihren Mann entlastet und die Verantwortung für das unternehmerische Handeln übernommen hatte.

Oberdiek beruft sich unter anderem auf E-Mails. Darin habe sich Matthias Hoffmann mit Mitarbeitern wegen ausbleibender Gehaltszahlungen auseinandergesetzt, Hotels für die Künstler gebucht oder Vertragsverhandlungen mit Medienpartnern geführt. Der Angeklagte beteuert, sich lediglich um das Marketing gekümmert zu haben. Dagegen glaubt der Staatsanwalt, dass er bei der Tournee 2013/2014 auch die Fäden bei der Produktion, Technik und der Personalpolitik zog. Hoffmann habe sogar entschieden, welche Musik bei den Auftritten der Artisten eingespielt wird und sogar bei der Kostümwahl mitgesprochen.

Für eine Überraschung sorgt der Kölner Strafverteidiger Ulrich Sommer. Er hatte sein Mandat zwischenzeitlich niedergelegt und folgt den Ausführungen Oberdieks auf einem Zuschauerplatz – um sich anschließend die Robe überzuwerfen. Er habe das Mandat wieder übernommen und werde statt Anwältin Denise Gerull den Schlussvortrag halten. In einem pointierten, energischen Plädoyer macht er der Staatsanwaltschaft und der Großen Wirtschaftskammer unter dem Vorsitz von Ulrich Bunk schwere Vorhaltungen. "Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Verfahren unfair ist", legt der impulsive Jurist los.

Das Ergebnis stehe seit Prozessbeginn fest. Sommer hat sogar den Verdacht, dass die Kammer willkürlich agiert. Es gehe dem Gericht nur darum, das gewünschte Urteil "mit schönen Worten zu bekleistern" und den Fall "schnell wegzukriegen". Insbesondere kritisiert Sommer den "mangelnden Aufklärungswillen" und die von Bunk abgelehnte Befragung Faiza Hoffmanns. Sie hält sich in Kenia auf und ist nach eigenen Angaben schwer erkrankt. Selbstverständlich sei Faiza Hoffmann nicht nur auf dem Papier die Geschäftsführerin gewesen, so Sommer.

Doch entspreche es der Lebenswirklichkeit, dass sich die Eventmanagerin privat mit ihrem Mann über "Afrika! Afrika!" ausgetauscht habe. Zumal dieser die erste Tournee zehn Jahre zuvor organisiert hatte. Wer gemeinsam getroffene Entscheidungen verkündet hat, ist aus Sicht Sommers unerheblich. Und: Nicht die Entnahmen von Matthias Hoffmann hätten den Bankrott verursacht, sondern der stark zurückgehende Zuschauerzuspruch, vor allem zur Weihnachtszeit 2013. "Deshalb ist mein Mandant freizusprechen – nichts anderes." Das Urteil soll nächsten Dienstag verkündet werden.