Von Marco Partner

Mannheim. Sie wollte mit ihren Kindern in die Stadt, um Hefte und Stifte für den Schulstart zu kaufen, stattdessen wurde sie von ihrem damaligen Ehemann lebensgefährlich in der eigenen Küche verletzt. Am Morgen des 19. August 2021 ging ein 46-Jähriger in der Neckarstadt-Ost mit dem Messer auf seine Frau los. War die Attacke ein geplanter Mordversuch – oder eine Kurzschlussreaktion? Die Antwort wird letztlich entscheidend für das Urteil sein, das Anfang März am Mannheimer Landgericht erwartet wird.

Das 41-jährige Opfer musste nach den Messerstichen im Rücken ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nun sitzt sie in aufrechter Haltung im Zeugenstand, ihr inzwischen 47-jähriger Ex-Mann, der wie sie aus dem Kosovo stammt, kann ihr nicht mehr in die Augen blicken. Der Angeklagte hat während der Verhandlungstage den Kopf meist tief in die Armbeuge gelegt und tupft sich Tränen aus dem Gesicht, während er die Aussagen seiner Ex-Frau hört. 21 Jahre waren sie verheiratet, nach der vermittelten Ehe lebten sie zunächst in Italien, dann ab 2015 in Mannheim.

Mit der Wahrheit soll es ihr Gatte nicht so genau genommen haben und Türen wie Gegenstände bei Wutanfällen zerstört haben. Einmal habe er einfach 5000 Euro von ihrem Konto abgebucht und immer wieder Lügen über sie verbreitet. "Ich habe gehofft, er würde sich bessern", sagt die Zeugin. Nachdem der Garten- und Landschaftsbauer Mitte Juni 2021 nicht mehr zur Arbeit gehen wollte, zog die Frau die Reißleine. Mit den beiden Töchtern wollte sie ausziehen und die Scheidung einreichen.

Zunächst zog ihr Mann aus: zu seiner Familie in den Kosovo. Von dort rief sie in den Sommermonaten auch eine Verwandte an. Ihr Gatte werde die Trennung nicht akzeptieren, er könnte ihr etwas antun. Doch die als Reinigungskraft arbeitende Frau nahm die Drohungen nicht allzu ernst. "Ich habe mir eher Sorgen um meine Kinder gemacht. Ich wollte nicht, dass er ihnen Angst einjagt", sagt sie auf Albanisch. Die Drohungen kannte sie nur über Dritte. "Ihr werdet mal ohne Mutter aufwachsen", soll er zu den Töchtern gesagt, die unheilvolle Warnung aber nie direkt an die Frau gerichtet haben.

Die findet eine neue Bleibe, am 1. September 2021 sollte der Auszug erfolgen. Die ältere Tochter bittet ihren Vater am Telefon, erst danach in die Wohnung zurückzukehren. Am 17. August aber steht er wieder vor der Tür. Die Frau quartiert sich im Kinderzimmer ein, man habe sich kaum unterhalten, im Ganzen habe er sich "normal" verhalten. Am Morgen des 19. August habe sie ihm mitgeteilt, was sie aus der Wohnung mitnehmen werde und ihn darauf hingewiesen, dass das Kindergeld – das er in der Kosovo-Zeit für sich behalten hatte – auf ihr Konto übertragen werden müsse. Er habe nicht geantwortet. Als sie nach dem Frühstück das Bügeleisen säubern wollte, stand er gegen 10.30 Uhr plötzlich in der Küche hinter ihr. Bewaffnet mit einem Klappmesser von der Arbeit.

Die Frau konnte den ersten Angriff Richtung Kopf abwehren, wurde aber an der Schulter und am Bauch getroffen. Als sie am Boden lag, wurde ihr zweimal in den Rücken gestochen. Die beiden Töchter, damals elf und 15 alt, hörten die Schreie der Mutter, und konnten den Vater wohl von der Fortsetzung der Tat abhalten. "Dank meiner Kinder lebe ich noch", sagt die Frau heute. Die lebensbedrohlichen Verletzungen könnten als versuchter Mord eingestuft werden. Dann droht eine Haft von bis zu 15 Jahren.