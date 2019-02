Mannheim. (oka) 24 Frauen und 24 Männer treten für die CDU Mannheim zur Gemeinderatswahl an. Bei der Nominierungsversammlung in Sandhofen wählten rund 160 Mitglieder die Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai. Mit 50 Prozent sind erstmals so viele Frauen wie Männer auf der Liste. Der Altersdurchschnitt von 48 Jahren ist so niedrig wie noch nie. Neben acht amtierenden Gemeinderäten, die sich erneut zur Wahl stellen, sind es jedoch zwei prominente Bürger der Stadt, die Aufsehen erregen. Als erste Frau auf der Liste steht auf dem zweiten Platz Konditormeisterin Marion Herrdegen, Geschäftsführerin der Mannheimer Traditionskonditorei.

Etwas pikant ist Listenplatz 13. Den hat Alfried Wieczorek, Generaldirektor der städtischen Reiss-Engelhorn-Museen, inne. Falls er gewählt wird, dürfte er als städtischer Angestellter sein Amt jedoch gar nicht antreten. Wieczorek geht jedoch am 31. Dezember 2020 in Rente. Er würde dann als erster Nachrücker beim Ausscheiden eines CDU-Stadtrats in den Gemeinderat einziehen. Als "Taschenspielertrick" von CDU-Kreisvorsitzenden Nikolas Löbel bezeichnete die Mannheimer Grünen-Sprecherin Mareile große Beilage die Aufstellung Wieczoreks. "Dass er als Stadtangestellter das Mandat nach der Wahl gar nicht antreten darf, ist eine bewusste Täuschung der Wähler." Thomas Hornung, der im Oktober 2017 mit seinem Wechsel von den Grünen zur CDU und der Übernahme des Wahlbüros von Nikolas Löbel für einen Eklat gesorgt hatte, steht auf dem achten Listenplatz.