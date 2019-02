Von Wolf H. Goldschmitt

Mannhiem. "Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone aus, wir gehen jetzt mal 165 Millionen Jahre zurück", bittet Timo Ben Schöfer zu Beginn des Spektakels. Der Schauspieler führt das große und kleine Publikum durch das Reich der bissigen Riesenechsen. Als Paläontologe Professor Huxley moderierte er mit Witz und umfassendem Wissen die Show "Dinosaurier - im Reich der Giganten".

Drei Tage lang beherrschten die lebensechten Nachbildungen der Urzeit-Ungetüme die Mannheimer SAP Arena. Und die Show wird ihrem Anspruch gerecht. Sie schafft tatsächlich eine neue Dimension der Unterhaltung in nahezu cineastischer Qualität. In der faszinierenden Zeitreise durch drei Abschnitte der Erdgeschichte stampfen, fauchen und brüllen sich 18 gewaltige Kolosse in monumentaler Kulisse durch Trias, Jura und Kreidezeit. Eine haushohe Leinwand mit glasklarer HD-Bildgebung und exzellenter Tonqualität lässt die Zuschauer Zeugen werden, wenn ein Flugsaurier seine Runden dreht und Kontinente auseinanderbrechen mit all den klimatischen Veränderungen der prähistorischen Urgeschichte.

Dann vibriert der Boden. Der Stegosaurus kommt, sein Rücken bepackt mit riesigen Knochenplatten. Es folgen der listige Raubsaurier Liliensternus sowie der Torosaurus mit seiner übergroßen Knochenplatte am Hinterkopf. Und zum guten Schluss stolzieren die absoluten Giganten, die sanftmütigen Brachiosaurier - elf Meter hoch und gute 17 Meter lang - brüllend durch die Szenerie. Ein markerschütternder Schrei kündigt den an, der standesgemäß nicht fehlen darf: den flinken Tyrannosaurus Rex. Im blutroten Scheinwerferlicht zeigt der "König der Fleischfresser" seine 13 Meter Länge und die mörderisch scharfen Zähne. Um die klimatischen Wechsel zu veranschaulichen, entstehen auf der Leinwand Ozeane - aus trockenen Wüsten werden grüne Oasen mit bunten Blumen und riesigen Schmetterlingen. Es brechen Vulkane aus, Wälder brennen nieder. Ein riesiger Meteorit schlägt schließlich vor dem Betrachter ein - die globale Katastrophe lässt die gigantische Gattung aussterben, sagen zumindest die Experten.

Die auf der preisgekrönten BBC-Fernsehserie basierende, zwölf Millionen Euro teure Live-Show "Walking with Dinosaurs" zeigt die vorzeitlichen Herrscher der Erde in einem Spektakel aus Spezialeffekten mit modernster Action und Technologie. Produziert wurde die gelungene Mischung aus Fantasy, Bildung und Dokumentation von Ian Waller und einem Profi-Team aus Film, Computertechnik, Animation und Design.

Die eingespielte Crew aus Technikern, Riesenpuppenspielern und Toningenieuren sorgte durch lebensechte Darstellung der Dinos für große Augen bei den Gästen. Ein künstlicher Dino kostet immerhin gut eine Million Euro, und ohne die Feinmotorik der Künstler am elektronischen Mischpult bewegt sich so gut wie keiner in der prähistorischen Umgebung. Nach 90 Minuten steht fest: Die Faszination, die von diesen tierischen Titanen ausgeht, hält das Interesse an ihrem Leben und Sterben auch nach Millionen Jahren aufrecht.