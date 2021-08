Repräsentatives Entree: Das Pariser Tor, das 1900 bei der Weltausstellung in der französischen Hauptstadt zu sehen war, ist heute noch der Haupteingang der UMM. Die Gebäude am Neckarufer wurden ab 1922 erbaut. Foto: Gerold

Mannheim. Im Volksmund heißt es bei vielen Mannheimerinnen und Mannheimern noch immer "Das Städtische", doch seit 20 Jahren ist das Klinikum Mannheim ein Universitätsklinikum und hat damit neben der Krankenversorgung einen öffentlichen Auftrag zur Forschung und Medizinerausbildung. Unter dem Dach der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) wirken das Universitätsklinikum Mannheim und die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg zusammen. "Die Universitätsmedizin sorgt dafür, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst schnell beim Patienten ankommen", sagt Prof. Sergij Goerdt, der Dekan der Medizinischen Fakultät Mannheim. "Medizinische Wissenschaft und Praxis gehen Hand in Hand."

Die Ansiedlung der Medizinischen Fakultät im Jahr 1964 leitete die universitäre Entwicklung ein – verbunden mit dem Auftrag von Forschung und Lehre. "Forschung und Patientenversorgung sind bei uns eng verzahnt", so Goerdt. An der UMM haben sich vier Forschungsschwerpunkte etabliert. Onkologie und Neurowissenschaften entwickelten sich durch die strukturierte Zusammenarbeit mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg (DKFZ) und dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim (ZI). Gefäßforschung und Medizintechnik stellen Alleinstellungsmerkmale dar.

> Onkologie: Die Erforschung von Krebserkrankungen wird an den meisten Kliniken der UMM intensiv betrieben. Der Fokus liegt dabei auf dem Ursprung von Krebserkrankungen. "Je mehr wir über die Entstehungsmechanismen von Tumoren wissen, desto besser können wir sie bekämpfen", erklärt Prodekan Prof. Michael Neumaier. Geforscht wird unter anderem an der Behandlung von Darm-, Brust- und Lungenkrebs, Schwarzem Hautkrebs, Hirntumoren (siehe Interview) und der Myeloischen Leukämie. "In der Gründungsphase befindet sich das DKFZ-Hector-Krebsinstitut und das Mannheim Cancer Center", berichtet der Dekan, "hier wird die moderne personalisierte Onkologie in den Mittelpunkt gestellt".

> Vaskuläre Biologie und Medizin: Die Gefäßbiologie ist ein Teilgebiet der Herz-Kreislaufforschung. Gefäße durchziehen sämtliche Organe des Körpers und spielen daher bei vielen Organdisziplinen eine Rolle. "Gefäße sind nicht nur ein Röhrensystem, das unser Blut transportiert, sondern selbst ein aktiv steuerndes Organ, das Krankheitsprozesse auslösen kann", beschreibt Goerdt. "Für diese neue Forschungsrichtung haben wir den Begriff Angioscience (Gefäßwissenschaft) geprägt." Zu diesem Zweck wurde das European Center for Angioscience (ECAS) eingerichtet. Die Gefäße spielen bei vielen Krankheitsbildern eine Rolle, beispielsweise beim Bluthochdruck, bei Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes oder der Blutversorgung von Tumoren. Um ihre Zusammenarbeit zu verstärken, stellen die Medizinischen Fakultäten Mannheim (Schwerpunkt Angioscience) und Heidelberg (Schwerpunkt Kardiologie) derzeit gemeinsam einen Antrag für ein Helmholtz-Institut für Angio-Cardio-Science.

Hintergrund > Die Medizinische Fakultät in Mannheim wurde 1964 gegründet, um das Universitätsklinikum Heidelberg bei der Medizinerausbildung zu entlasten. Die Studierenden aus Heidelberg kamen erst nach dem Grundstudium nach Mannheim, um dort den klinischen Teil ihrer Ausbildung zu absolvieren. Daher [+] Lesen Sie mehr > Die Medizinische Fakultät in Mannheim wurde 1964 gegründet, um das Universitätsklinikum Heidelberg bei der Medizinerausbildung zu entlasten. Die Studierenden aus Heidelberg kamen erst nach dem Grundstudium nach Mannheim, um dort den klinischen Teil ihrer Ausbildung zu absolvieren. Daher wurde die Mannheimer Medizinfakultät damals nicht als Vollfakultät, sondern zunächst als Sektion der Medizinischen Gesamtfakultät der Universität Heidelberg und 1969 als eigenständige "Fakultät für Klinische Medizin Mannheim" gegründet. > Im Jahr 2006 wurde die Fakultät zur Vollfakultät und heißt seitdem "Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg". Dies war verbunden mit dem Aufbau der vorklinischen, forschungsorientierten Fächer und der Einrichtung des Modellstudiengangs nach dem "Mannheimer Curriculum für Medizin und Medizinnahe Berufe" (MaReCuM). > Unter den insgesamt 35 Universitätsklinika in Deutschland ist die UMM mit einer vergleichsweise jungen und kleinen Medizinischen Fakultät ausgestattet. Zur Medizinischen Fakultät Mannheim gehören 34 Abteilungen und vier Institute. Sie zählt 893 Mitarbeitende und 1708 Studierende. > Von Beginn an belegten die MaReCuM-Studierenden durchweg führende Plätze bei den bundesweit einheitlichen Ärztlichen Prüfungen (Staatsexamina). In diesem Jahr haben die Mannheimer Medizinstudierenden Platz 2 beim ersten Abschnitt (M1) und Platz 1 beim zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M2) belegt. > Große bauliche Veränderungen stehen an: Die Kliniken des Universitätsklinikums Mannheim sollen ihren Platz in der "Neuen Mitte" finden. Der in der Planung weit fortgeschrittene Bau eines Forschungs- und Lehr-Campus um das Alte Kesselhaus an der Röntgenstraße, mit einer direkten räumlichen Verbindung zum MMT-Campus, soll in den nächsten Jahren realisiert werden. oka

> Translationale Neurowissenschaften: Translation bezeichnet die Überführung von neuen Forschungserkenntnissen in die klinische Anwendung. "Es geht von der Grundlagenforschung über diagnostische Verfahren bis hin zur Medikamentenentwicklung", führt Neumaier aus. Erkrankungen des Nervensystems zählen weltweit zu den Hauptursachen verlorener Lebensqualität und frühzeitiger Behinderung. Beispiele sind Hirntumore, psychische Störungen einschließlich Demenz, chronische Schmerzen, Schlaganfall, epileptische Anfälle, Parkinson und Multiple Sklerose. Auch in dieser Disziplin konzentrieren sich die Mannheimer Mediziner auf die Entstehungsprozesse, um die Krankheiten besser zu verstehen. "Wie entsteht Schmerz, wie entsteht Juckreiz, wie entstehen Abhängigkeitskrankheiten?", so der Prodekan Michael Neumaier.

> Medizintechnologie: Moderne Medizin ist ohne technischen und digitalen Fortschritt undenkbar. Daher hat sich die Fakultät in Mannheim mit anderen Bereichen der Universität Heidelberg und der Hochschule Mannheim schon kurz nach der Jahrtausendwende zum Institut für Medizintechnologie zusammengeschlossen. Die apparative und prozessorientierte Medizintechnik, aber auch die digitale Gesundheit, das Zusammenführen von Daten und die Datenverarbeitung sind ein entscheidender Faktor für die Entwicklung und Anwendung neuer diagnostischer und therapeutischer Verfahren. Die Stadt Mannheim hat sich in den vergangenen Jahren über die Fakultät hinaus zu einem Medizintechnik-Standort entwickelt, zum Beispiel mit den Gründerzentren Cubex One und Cubex 41 für Start-ups auf dem Mannheimer Medizintechnologie Campus (MMT-Campus). "Eins unserer Ziele ist zudem, ein Fraunhofer-Institut für Medizininformatik und digitale Transformation der Gesundheit am Standort anzusiedeln", erklärt Dekan Sergij Goerdt.