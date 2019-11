Von Marco Partner

Mannheim. Gemeinsam ist es doch am Schönsten: Joey, Patricia, John, Jimmy sind wieder auf der Bühne vereint. Und natürlich Angelo. Mit kräftigen Stimmen, langen und (teilweise) kurzen Haaren. Strahlend, glückselig, mitreißend und herzergreifend. Die Kelly Family ist wieder da – und sorgt bei ihrer Revival-Tour am Samstag in Mannheim für quietschvergnügte Zuschauer in der ausverkauften SAP-Arena. Ganze 13.000 Menschen sind gekommen, um die Reunion der drolligen Musikerfamilie aus den 90ern zu erleben. Das Comeback-Konzert endet, wie es beginnt: mit einer kreischenden Kelly-Mania.

Exakt 25 Jahre ist es her, dass der mittlerweile in ganz Europa verstreut lebende Künstlerklan mit irisch-amerikanischen Wurzeln mit dem Album „Over the Hump“ (zu Deutsch: über den Berg sein) die Charts eroberte. Die CD ist der große Durchbruch der als Straßenmusiker umher tingelnden Großfamilie. Der berühmte Cover-Schnappschuss mit den pausbäckigen Kindergesichtern vor den Klippen am Rande Europas und die emotional bis schnulzigen Folk-Rock-Songs wirkten wie der große Gegenentwurf zu den tanzbaren Eurodance-Hits, die 1994 den Ton angaben.

Joey Kelly war damals smarte 21 Jahre alt, als er dem Intro „Why Why Why“ Leben einhauchte. Ein Vierteljahrhundert später betritt der 46-Jährige als Erster der (Halb-)Geschwister die Bühne. In schwarzer Lederkluft und mit wallenden Haaren schreitet er wie ein wild gewordener Wikinger über den Laufsteg. Ganz klar, die Kellys können auch harten Rock. Bei „The Wolf“ heult Joey wie ein Nachtwesen und die Bühne brennt). Doch prompt folgt das schunkelnd-folkloristische „Father’s Nose“ mit Kathy Kelly am Akkordeon und spanischem Gesang. Eine Hommage an die 70er-Jahre, als die Familie im Baskenland lebte, ehe es sie 1978 nach Deutschland verschlug.

Die fast dreistündige Show erzeugt eine friedlich-wohlige Atmosphäre. Ein Nostalgietrip in die bunt-kitschigen Neunziger. Eine Kindheit, eingebettet in Bravo-Hits und Kuschelrock-CDs. Davon zeugt auch der hippiehaft geschwungene Schriftzug der Kelly-Family in neongelb, grün und pink. Viele der überwiegend weiblichen Fans schlüpfen in bunte Retro-Shirts. Auch Lisa (31), die sich mit dem Konzert einen Kindheitstraum erfüllt hat. Zur Kelly-Hochphase war es ihr nicht vergönnt, ihre langhaarigen Helden live zu erleben. „Es ist dieses familiäre Gefühl, das mich fasziniert“, sagt die Saarländerin und hält dabei ihre Mutter im Arm.

Heimisch, intim, vertraut und nah: So fühlt es sich an, als Patricia Kelly bei „First Time“ das Publikum auffordert, die SAP-Arena in ein Lichtermeer zu verwandeln. Früher waren es Feuerzeuge, heute Smartphones. Es ist einer von vielen Gänsehautmomenten, den die längst erwachsen gewordenen Kellys mit ihren Fans teilen. Viele der Geschwister zehren noch heute vom Hype der 90er und sind als Solo-Künstler unterwegs. Mit Familie natürlich, so wie sie es selbst erlebt haben.

Doch nicht alle Kellys konnten oder wollten ihre Solo-Karriere für das inszenierte Familientreffen unterbrechen. So zieht die „Over The Hump“-Tour ohne Maite und Paddy durch die Lande. Und ohne Barby, die sich schon vor langer Zeit vom Rummel zurückgezogen hat. Dafür mit Jimmy, der mit Cowboystiefeln, Jeans-Jacke, Mundharmonika und krächzendem Kneipengesang bei Songs wie „Nanana“ und „Cover The Road“ für Lagerfeuerknistern sorgt. Oder mit John und dem vollbärtigen Paul Kelly, die bei „Santa Maria“ ihre Geschwister zum romantischen Mehrgesang bitten.

Und dann ist da noch Angelo, mit 37 Jahren der Jüngste im Bunde. Ein Jahr nach seiner Geburt starb seine Mutter Barbara Ann an Brustkrebs. Ihr wurde der Mega-Hit „An Angel“ gewidmet. Damals mitten im Stimmbruch, singt er nun mit kräftigem Timbre, übergibt an Schwester Patricia, und lässt den Refrain vom Publikum tragen. Bei einem Kelly-Family-Konzert ist schließlich jeder Teil der Familie, Teil des Kults.