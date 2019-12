Heidelberg. (RNZ) Die Ehrlich Brothers kommen mit ihrer brandneuen Show "Dream & Fly" nach Mannheim. Andreas und Chris Ehrlich locken mit ihren Illusionen am Montag, 30. Dezember, gleich zweimal in die SAP-Arena: um 15.30 und um 20 Uhr. Neben einem aufwendig inszenierten Bühnenbild, gibt es auch eine eigens dafür gebaute Centerstage inmitten der Zuschauer. Auch das ist neu: Die Ehrlich Brothers bringen ihre eigene Band mit. 20 Sattelszüge werden gebraucht, um das Equipment für die Mega-Show zu transportieren.

Die RNZ verlost für die Show um 15.30 Uhr zwei mal zwei Karten. Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/70 23 22 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN PREIS (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Ehrlich sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Donnerstag, 19. Dezember, 16 Uhr, geschaltet.

