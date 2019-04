hwz. Mehr als 8500 Teilnehmer tauschen sich seit gestern in Mannheim bei der internationalen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) über neue Erkenntnisse und Entwicklungen in der Herz- und Kreislaufmedizin aus. Zum Abschluss des Kongresses am Samstag, 27. April, informieren beim Patientenseminar Herzspezialisten aus erster Hand über Aktuelles aus der Kardiologie und geben praktische Tipps. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Welche Erfolge verzeichnet die Herzmedizin? "Die gute Nachricht ist, dass die Sterbeziffer im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter gesenkt werden konnte", sagt DGK-Präsident Hugo A. Katus (Foto: vaf). Das ist nach Aussage des Ärztlichen Direktors der Universitätsklinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie in Heidelberg auf verbesserte Behandlungsmethoden insgesamt, insbesondere in der Akutbehandlung des Herzinfarktes im Krankenhaus, zurückzuführen. "Grund zur Euphorie ist das jedoch nicht, denn trotz aller Fortschritte bleiben Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterhin mit Abstand die Todesursache Nummer eins in Deutschland und liegen mit 37,2 Prozent deutlich vor Krebserkrankungen mit 25,3 Prozent", schränkt der Kardiologe die Erfolgsmeldung ein. Immer mehr Menschen müssten aufgrund einer Herz-Kreislauf-Erkrankung stationär behandelt werden

Was beunruhigt die Herzexperten? "Im Koalitionsvertrag ist bei der Bekämpfung der großen Volkskrankheiten das Herz vergessen worden", stellt Katus fest und fordert analog zur von ihm als vorbildlich bezeichneten Initiative "Dekade gegen Krebs" eine nationale Agenda "Kampf dem Herztod". Investitionen in die Prävention bezeichnet er als sinnvoll, aber nicht ausreichend. "Gesunder Lebensstil und die Behandlung von Risikofaktoren allein sind keine Garantie dafür, nicht herzkrank zu werden", erklärt der Kardiologe. Zu glauben, Herzerkrankungen seien "selbst verschuldet" bezeichnet er als "grundfalsch", da auch genetische Veranlagungen eine Rolle spielen können. Deshalb fordert die DGK ausreichend Mittel, um die unterschiedlichen Ursachen ein und derselben Herzerkrankung zu erforschen mit dem Ziel, die Therapie individuell auf den Patienten auszurichten.

Was versteht man unter "Kardiovaskulärer Inflammation"? Tagungspräsident Stephan Baldus (Foto: zg) will mit dem von ihm gewählten Leitthema Entzündungsprozesse der Herzgefäße in den Fokus rücken. "Diese entstehen durch die Einlagerung von Cholesterin in die Gefäßwand, aber das ist wahrscheinlich nicht die einzige Ursache", sagt der Direktor der Kardiologie an der Uniklinik Köln. Kein Stent, kein Bypass könne bislang diese Entzündungsreaktionen im Zusammenhang mit der Entstehung eines Herzinfarktes und bei Herzschwäche aufhalten, erklärt Stephan Baldus, warum auf diesem Gebiet ebenfalls nach Ursachen und gezielt anti-entzündlich wirkenden Medikamenten geforscht werden müsse.

Richtet sich der Kongress auch an Betroffene? Beim Patientenseminar am Samstag, 27. April, von 14.30 bis 16 Uhr im Audimax der Universität Mannheim informieren Experten über Gefahren und mögliche Vorsorge eines Aneurysma der Bauchaorta, neue Verfahren zur Ortung von Herzrhythmusstörungen und ob Nahrungsergänzungsmittel Herzerkrankungen vorbeugen können. Außerdem gibt es eine praktische Demonstration zur Laienreanimation bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts.

Mannheim. (dpa/lsw) Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) will im Kampf gegen Herzerkrankungen die Politik stärker in die Pflicht nehmen. «Gesundheitspolitische Strategien zur Vermeidung des Herztodes als drängendes Problem sind von der Regierungskoalition nicht formuliert worden, ebenso wenig wie die Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen», kritisierte DGK-Präsident Hugo Katus am Mittwoch in Mannheim. Dabei seien Herz-Erkrankungen die häufigste Todesursache in Deutschland. «Dies ist ein störendes Missverhältnis zwischen der Bedeutung der Herzerkrankungen für die Bevölkerung und den politischen Anstrengungen, um hier Abhilfe zu schaffen.» Grund dafür seien Klischees über Herz-Patienten und die unterschätzte Gefährlichkeit und Dauer von Herzerkrankungen. Analog zur «Nationalen Dekade gegen den Krebs» müsse es eine nationale Agenda «Kampf gegen Herztod» geben. Im Jahr 2017 sind laut Katus mehr als 1,7 Millionen Menschen wegen einer Herzerkrankung stationär in deutschen Krankenhäusern behandelt worden. 2016 seien mehr als 207 000 Patienten in Deutschland an einer solchen Erkrankung gestorben. Dazu zählen etwa Herzinfarkt, Angina Pectoris, Herz-Rhythmus-Störungen, Herzklappenerkrankungen und Herzinsuffizienz. Die Forschung müsse stärker gefördert werden, forderte Katus. Und deren Ergebnisse müssten schneller in dem Patienten dienliche Therapien umgesetzt werden. Die Bürokratie beim Anmelden und Durchführen von Studien zu Medikamenten und Geräten müsse reduziert werden. Die DGK kommt in Mannheim zu ihrer Jahrestagung zusammen. Rund 8500 Teilnehmer aus 30 Ländern hatten sich angemeldet. Die kürzlich von der Bundesregierung ausgerufene «Dekade gegen den Krebs» sei ein gelungenes Beispiel dafür, wie bedrohliche Volkskrankheiten bekämpft werden können, sagte der Ärztliche Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie an der Uniklinik Heidelberg. Eine solche Initiative auch für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sei notwendig, so Katus. Sie forderten mehr Menschenleben als alle Tumorerkrankungen zusammen. Für die «Nationale Dekade gegen Krebs» will die Bundesregierung die Förderung von Studien zu Prävention, Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen mit bis zu 62 Millionen Euro unterstützen. Katus betonte, es sei ein verbreitetes Missverständnis, dass Herzerkrankungen allein durch die Behandlung von Risikofaktoren und einen gesunden Lebensstil vermieden werden könnten. Herzerkrankungen träten bei vielen gesunden Menschen ohne Risikofaktoren auf, weil – ähnlich wie bei Tumorleiden – auch genetische Veranlagungen für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems verantwortlich seien. «Es wäre zu kurz gegriffen, kardiologische Erkrankungen stets auf einen ungesunden Lebensstil zurückzuführen», betonte der Mediziner.

