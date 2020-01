Kaffeeröster in der Region Wie die Rösterei "Agáta" mit Kaffee und Cuore Brücken baut (plus Fotogalerie) Elisabetta und Johannes Epping haben ein Lebensprojekt. Mit Kaffee wollen sie Menschen zusammenbringen. Noch 10 Gratis-Artikel diesen Monat. RNZonline Angebote Elisabetta Epping ist für das Rösten zuständig. Die Kunden können ihr bei der Arbeit zuschauen. Foto: Selma Badawi Von Selma Badawi Mannheim-Neuostheim. Elisabetta Epping-Rossi trägt zwei Dinge im Herzen - oder im "Cuore" (Italienisch: Herz), wie sie selbst sagt: die Liebe zum Kaffee und die Geselligkeit des Südens. Seit drei Jahren hat sie ein Lebensprojekt: Sie will mit ihrer eigenen Kaffeerösterei Brücken bauen. Ihr Mann Johannes Epping unterstützt sie dabei. Die Kaffeerösterei "Agáta" liegt in Mannheim-Neuostheim. Mit ihrer offenen Raumgestaltung aus gemütlichen Sitzecken, Leuchten und hohen Decken soll die Manufaktur ein Ort der Begegnung sein. Kunden sollen miteinander ins Gespräch kommen und sich über den Kaffee kennenlernen. Außerdem möchte Elisabetta Interesse für die Herkunft des Getränkes erwecken. Sie findet, dass Deutschland noch ein bisschen das Bewusstsein für die Entstehungsgeschichte von Kaffee fehle. Die Unterschiede zwischen etablierten Konzernen und Kleinröstern seien immens. "Kaffeeproduktion kann einen Beitrag zu Armutsbekämpfung leisten und umweltfreundlich sein, wenn man entsprechend wirtschaftet", so die studierte Juristin aus Norditalien. Für die 32-Jährige und ihren Mann sind faire Bezahlung der Bauern und biologischer Anbau ein Muss. Johannes Epping kümmert sich bei "Agáta" um das Unternehmerische. Er half Elisabetta, ihr Traum-Projekt hochzuziehen. "Ursprünglich wollte ich meiner Frau helfen, das Unternehmen zu gründen und mich, sobald es geht, wieder herausziehen", erzählt der 33-Jährige. "Doch nach und nach habe auch ich meine Liebe zum Kaffee entdeckt." Besonders die Reise zu den Kaffeebauern prägte ihn. Im Februar dieses Jahres erlebte das Pärchen in Südamerika zum ersten Mal selbst, wie anstrengend Anbau und Lese sind. Die Eppings verbrachten viel Zeit auf den Plantagen in Honduras und Guatemala. Seite an Seite mit den Bauern arbeiteten sie auf den Feldern. Beziehungen bauen funktioniere am besten über persönliches Kennenlernen, finden die Eppings. Hintergrund Rösterei Agáta Adresse: Coblitzallee 8, 68163 Mannheim Telefon: 0621 / 72 48 57 21 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 17 Uhr Online: [+] Lesen Sie mehr Rösterei Agáta Adresse: Coblitzallee 8, 68163 Mannheim Telefon: 0621 / 72 48 57 21 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 17 Uhr Online: www.agata-kaffee.de

Facebook: www.facebook.com/agatakaffee

Instagram: www.instagram.com/agata.coffee Seit: 2016 Kaffee-Herkunft: Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasilien, Kolumbien, Äthiopien, Kenia, Indien Preise: 30 bis 40 Euro pro Kilo Spezialität: Limitierte Speciality Coffees. (slb)

Darum luden sie zwei ihrer Kaffeebauern nach Mannheim ein. Francisco und Fernando verließen zum ersten Mal Südamerika, um bei "Agáta" die Kaffeespezialitäten zu kosten. Sie schauten Elisabetta beim Rösten zu und tauschten ihr Wissen mit Johannes aus. So lernten die Eppings mehr über den Weg von der Pflanze bis zum Getränk und die Bauern lernten, wie wertschätzend man bei "Agáta" mit ihrem Produkt umgeht.

Elisabetta und Johannes wollen mit ihrem Kaffee-Business dazu beitragen, dass sich die wirtschaftliche und soziale Lage der Bauern verbessert. Darum zahlt das Paar so viel für den Kaffee, wie die Bauern zum Leben in ihrer Heimat brauchen. Denn wer seine Familie nicht mehr ernähren kann, der wandert nach Nordamerika aus. Die Eppings wissen, dass Armut und Arbeitslosigkeit in Südamerika sich nicht mit einer Tasse "Agáta"-Kaffee beheben lassen. Aber sie wollen beispielhaft vorangehen, damit viele andere Unternehmen es ihnen gleich tun.

Dafür nehmen die Eppings einen höheren Ladenpreis in Kauf. Mehr Geld für die Kaffeebauern bedeutet mehr Geld für eine Tasse "Agáta"-Kaffee. Doch die Kunden zahlen diesen Aufpreis gerne, sagt die engagierte Röstmeisterin. Viele seien interessiert daran, etwas über die Herkunft der Bohnen zu erfahren. Schließlich deute der Geschmack des Kaffees auf eine hochwertige Produktionskette hin.

Elisabetta Epping engagiert sich schon lange in sozialen Projekten, wie zum Beispiel bei "Reshape". Bei dem EU-geförderten Kunstprojekt in Italien lernten sie und ihr Mann sich 2011 kennen. Elisabetta half, über 30 Künstler zu vernetzen und Brücken zwischen deren unterschiedlichen Herkunftsländern zu bauen.

Im Jahre 2015 arbeiteten die Eppings gemeinsam beim "COFFEE-Project", bei dem sie junge Unternehmer in der Kaffeebranche vernetzen. In dieser Zeit erkannten sie zwei Dinge: Sie wollten zum einen im Kaffee-Geschäft bleiben. Zum anderen befriedigten sie zeitlich begrenzte Projekte nicht mehr: "Wir wollten etwas haben, was immer mit uns wächst. Da war uns klar, dass wir Agáta gründen werden", erinnert sich Elisabetta. 2013 zogen sie und ihr Mann nach Mannheim. 2016 ging es mit "Agáta" in die Startlöcher. Die letzten drei Jahre waren anstrengend, aber erfolgreich. "Agáta" hat heute ein Team von elf Mitarbeitern vor Ort und etwa zehn weiteren Beteiligten an anderen Orten.

Elisabetta, die dieses Jahr an den deutschen Röstmeisterschaften teilnahm, widmet sich nun intensiv ihrer Liebe zum Kaffeerösten. Doch sie trägt eben auch die italienische Geselligkeit im Herzen. Ein Kaffee ist für sie noch nicht gelungen, wenn er schmeckt. Er muss einen Moment der Begegnung schaffen. Wenn man sich in Italien auf einen Kaffee verabrede, dann wolle man plaudern, lachen und genießen, erzählt sie. Diesen Esprit will sie einfangen: "Dieser Satz, lass uns einen Kaffee trinken gehen, bedeutet viel. Kaffee heißt zusammen sein."