Mannheim. "Das Rösten, nein, das ist doch keine Arbeit". Eray Uysal schüttelt den Kopf. Seine Kaffeerösterei "Moha" empfindet der Mannheimer als überhaupt nicht anstrengend. Die Liebe zum Kaffee mache die Arbeit sogar zum Vergnügen. Uysal liebt seinen Betrieb in Neckarau, wo er täglich an der Röstmaschine steht. Der Raum ist groß, aber voll mit Blecheimern und braunen Säcken voller Kaffeebohnen. Uysal fühlt sich wohl an diesem Ort. Arbeitsplatz nennt er ihn nicht. In erster Linie bereitet ihm das Rösten Spaß.

Zu "Moha" gehören auch zwei Laden-Cafés in den Quadraten. Eines davon eröffnete Uysal vor wenigen Wochen. "Das war schon ein bisschen Stress", gibt er zu. Aber seine Familie helfe ihm. Seit vier Jahren leitet sein Sohn Eray (36) das ältere Café. Uysals Frau und Schwiegertochter unterstützen ebenfalls im Verkauf. Obwohl die Familie involviert ist, verlangt die Rösterei dem 60-Jährigen viel Zeit ab.

Er steht jeden Morgen um 5 Uhr auf und samstags sogar um 3 Uhr, weil er einen Stand auf dem Mannheimer Wochenmarkt hat. Sein Arbeitsweg führt ihn zuerst zu seinen Cafés. Er schließt sie auf, betreut die ersten Kunden und bleibt dort bis 11 Uhr. Dann fährt er zur Produktionsstätte.

Dort röstet Uysal 300 bis 400 Kilo Kaffee pro Tag. Für ihn ist es ein normales Pensum. Zwischen 16 und 17 Uhr geht er nochmal zu den Cafés. "Manchmal gehe ich aber auch nach Hause, ich will auch meine Enkel sehen", sagt der Röstmeister.

Dass Uysal vor wenigen Wochen sein zweites Café eröffnen konnte, zeugt von unternehmerischem Erfolg. Seine Strategie klingt einfach: Hochwertigen Rohkaffee kaufen, die Kaffee-Bauern fair bezahlen und guten Kaffee daraus rösten. Man müsse eben ein Händchen dafür haben, so der Röster. Wer Talent besitze, erlerne das Handwerk schnell. Wer es nicht habe, tue sich schwer. "Natürlich geht manchmal etwas schief, auch bei mir. Kaffee kann brennen, Kaffee kann sauer werden." Aber selbst solche Unfälle zieht er den zähen Tagen in seinem früheren Job vor.

In den 1990er Jahren hatte er in Mannheim einen Obst- und Gemüse-Laden. Er hieß "die Bohne". Dort verkaufte Uysal frische Lebensmittel, Feinkost und Bohnenkaffee. Vor 15 Jahren, so erinnert sich der türkische Händler, begegnete er Christian Stähle, der ihm das Kaffeerösten zeigte. Stähle hat eine Agentur, die angehende Kaffeeröster fit macht. Das änderte alles. Der Experte zeigte Uysal die ersten Handgriffe. Dann ging es weiter in Eigenregie. Jeden Tag lernte der Röster beim Experimentieren etwas dazu. Wie lange er bis zur ersten befriedigenden Röstung brauchte, kann er nicht sagen. Er ist sich aber bewusst: "Ich lerne immer noch weiter."

Der Röster denkt an die Anfangszeit von "Moha" zurück. Die war vor allem wegen des Papierkrams unbefriedigend, sagt er. Weil beim Einkauf des Rohkaffees Zölle eine große Rolle spielen, musste er oft Formulare zu Behörden tragen. Manchmal wurde es ihm fast zu viel. "Diese ganzen Genehmigungen, bis man sich da auskennt... Aber die Beamten haben uns auch viel geholfen."

Trotz der zusätzlichen Bürokratie konzentrierte sich Uysal im Laufe der Jahre immer mehr auf die Rösterei und weniger auf das Feinkostgeschäft. Täglich frische Waren anzubieten, sei ihm zu umständlich gewesen. Ständig ginge irgendwas kaputt, man müsse alles nach draußen stellen, wieder reinnehmen und noch früher aufstehen. Es machte ihm irgendwann keinen Spaß mehr. Rösten sei hingegen seine Leidenschaft. Vor elf Jahren hieß es schließlich "Adieu, die Bohne" und "Hallo, Moha". Uysal bereut an keinem Tag, dass er den Laden aufgab.

Nach den anfänglichen Hürden entwickelte sich "Moha" gut. Der frische Röstkaffee im gemütlichen Ambiente des ersten Cafés kam so gut an, dass die kleine Röstmaschine irgendwann nicht mehr ausreichte. Darum lagerte Uysal die Produktionsstätte vor vier Jahren aus dem Mannheimer Zentrum aus. Nun hat er sein eigenes, ruhiges Reich in Neckarau. Dort kann er ungestört seine vielen Eimer Rohkaffee rösten. Aus anfangs 500 Kilo Röstkaffee pro Jahr sind mittlerweile 40 bis 50 Tonnen geworden.

Wer etwas über das Rösten lernen möchte, ist in der Produktionsstätte herzlich willkommen. Der Röstmeister führt auch Vereine und Gruppen durch seinen Betrieb. Er mache es kostenlos, weil er das so richtig finde. Nur ein kulantes und wertebewusstes Unternehmen könne lange leben. Deshalb sind auch 80 Prozent der "Moha"-Kaffees Bio und Fairtrade zertifiziert.

Man kann sie im Online-Shop oder in den Cafés in Mannheim kaufen. Mit dieser Reichweite fühlt der Röster sich wohl. Expandieren stehe nicht zur Debatte. "Ich wohne seit 50 Jahren in Mannheim. Wir sind Mannheimer, die ganze Familie und wir bleiben auch in Mannheim."