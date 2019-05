Von Gerhard Bühler

Mannheim. Das "c" im ehemaligen Mömax-Gebäude soll ein neuer Anziehungspunkt am Neckartor werden und auch die umliegenden Quadrate aufwerten (die RNZ berichtete). Nach dem Totalumbau präsentiert sich das neue Gebäude jetzt mit einer senfgelben Fassade, die für so manchen zumindest gewöhnungsbedürftig ist. "Ich finde, es sieht futuristisch aus mit dem vielen Glas, aber die Farbe gefällt mir nicht, Grün oder Rot wäre besser gewesen", meint etwa Kenan Erdinc. Jacques Tessenberg, der oft aus der Neckarstadt in die breite Straße kommt, stimmt zu: "Das Glas ist in Ordnung, nur die Farbe gefällt mir nicht. Ich hätte mir eine andere gewünscht." "Die Fassade gefällt mir, die Farbe finde ich gut", sagt dagegen Christa Wilhelm. Mubarak Ghulami, der gegenüber des Gebäudes arbeitet ist derselben Meinung. "Es sieht gut aus, besser als früher", urteilt er.

Ghulamis Aussage deckt sich mit den Reaktionen, die Ömer Nohut bisher zu der Fassade bekommen hat. Der Mannheimer Unternehmer hat die Immobilie im Quadrat K 1 nach dem Scheitern des Möbelhauses Mömax im Frühjahr 2017 übernommen. "Wir haben das positive Feedback bekommen, es sehe bedeutend besser aus als vorher", sagt er. In das Gebäude kommt ein bunter Mix aus Handelsgeschäften, Gastronomie und Büro. Hinzu kommen ein Fitnessstudio und das kommunale Kino Cinema Quadrat.

Allerdings verschiebt sich die Eröffnung des K 1-Karrees auf September. Ursprünglich war von den Projektbetreibern der April als Eröffnungstermin genannt worden. "Wir wollten zeitgleich mit allen Mietern eröffnen. Bis zum Juni wäre das möglich gewesen, wir wollten das aber nicht vor den Sommerferien und haben uns deshalb für eine Eröffnung Mitte September entschieden", erläutert Nohut. Die Flächen im Haus seien inzwischen zu 96 Prozent vermietet. Ende Mai werde es eine Vorstellung aller Mieter geben, so der Bauherr.

Das Engagement des türkischen Unternehmers in K 1 lobt Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City. "Es ist eine absolute Bereicherung", sagt er und freut er sich über die Aufwertung in diesem Abschnitt der Breiten Straße. Dort sei die Situation immer noch ein wenig problematisch, räumt Pauels ein. An die Stelle von anspruchsvollen Geschäften sind Billigläden getreten, vereinzelt gibt es Leerstände. Immerhin hat der Umzug des Kaufhauses Woolworth in T 1 den Leerstand im ehemaligen Sporthaus Decathlon beendet. Am alten Woolworth-Standort gegenüber K 1 soll der vom Weltkrieg hinterlassene Flachbau abgerissen und durch ein großes Wohnhaus mit Hotelnutzung ersetzt werden.

Was die Farbgebung des K 1-Karrees angeht, gibt sich Lutz Pauels pragmatisch: "Die Farbe ruft keine Begeisterung hervor. Ist aber okay und ein deutlicher Fortschritt gegenüber der schrecklichen Mömax-Fassade vorher", findet er. Wie ein Sprecher der Mannheimer Stadtverwaltung auf Anfrage der RNZ mitteilt, ist der Umbau des Gebäudes im städtischen Gestaltungsbeirat vorgestellt worden, ein Thema sei dabei auch die Fassadengestaltung gewesen. Das Gremium aus Architektur-Fachleuten könne aber nur beraten und keine Vorgaben machen: "Bei Material und Farbgebung der Fassade besitzt der Bauherr einen großen Spielraum und handelt in eigener Verantwortung."