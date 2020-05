Von Gerhard Bühler

Mannheim. Erst im vergangenen September hat das Lifestyle-Center K1 Karree in der Breiten Straße am Platz des ehemaligen Karstadt- und späteren Mömax Möbelhauses eröffnet. "Alles lief sehr gut an", erinnert sich Projektentwickler und Geschäftsführer Ömer Nohut im Rückblick – auch wenn das Restaurant "HuQQabaz" erst zwei Monate später an den Start ging. Bis Ende 2019 seien rund 70 Prozent der Flächen in Betrieb gewesen. "Wir waren extrem zufrieden” sagt der türkisch-deutsche Manager, der nach Planung und Entwicklung des Projekts auch den Betrieb des K1 Karrees managt.

Ömer Nohut. Foto: Gerold



Das Zentrum beherbergt Einzelhandels-Ketten wie einen Drogerie- und einen Lebensmittelmarkt, ein Juweliergeschäft, ein Fitness-Studio, das kommunale Kino Cinema Quadrat, das Blutspende-Zentrum Plasmavita und mietbare Büroflächen. Das 1400 Quadratmeter große Restaurant "HuQQabaz" inklusive Shisha-Lounge habe nach seiner Eröffnung einen extremen Zulauf verzeichnet, erzählt Nohut. Doch dann kam die Corona-Pandemie.

Gastronomie, Fitnessstudio und Kino mussten von Jetzt auf Nachher schließen, Umsätze und Einnahmen brachen weg. Der Corona-Shutdown habe einige Mieter hart getroffen, weiß Nohut. Das Fitnessstudio und das Kino sind immer noch geschlossen. Wegen der fehlenden Einnahmen mussten einige Mieter von der Möglichkeit Gebrauch machen, ihre Mietzahlungen zu stunden, sagt Nohut. "Wir sind solidarisch und versuchen, unsere Mieter zu unterstützen.” Die Gastronomie-Kette "HuQQabaz" habe ihm bereits signalisiert, dass der Standort Mannheim trotz Corona weiterhin gesichert sei, erzählt er. Im Fitness-Studio bereite man sich inzwischen auf eine Öffnung mit Einschränkungen vor. Nur für das Kino sei ein Betrieb noch nicht absehbar.

Das eigene Parkhaus mit 100 Plätzen, ein Relikt aus Karstadt-Zeiten, ist mittlerweile rund um die Uhr geöffnet. Mit dem Stand der Belegung im Center ist der Manager sehr zufrieden. "Aktuell haben wir noch rund 900 Quadratmeter Bürofläche frei, alles andere ist vermietet." Über 1000 Quadratmeter belege die bisher an den Planken angesiedelte Software-Firma "LifePerson”. Der einzige Ausfall bisher sei das Espresso Lab neben der Aldi-Filiale gewesen. Der beteiligte Franchise-Nehmer habe sich verkalkuliert. Unter neuer Leitung solle das Espresso Lab jedoch im Sommer wieder öffnen, kündigt der Geschäftsführer an.

Wie der Center-Manager informiert, habe es auf der Eigentümerseite beim K1 Karree einen Wechsel gegeben. Der ursprüngliche Mannheimer Ideengeber und Projekt-Investor Akin Erdem und sein Partner Murat Ayhan aus Offenbach hätten ihre Anteile an einen amerikanischen Private Equity-Investmentfonds verkauft, der nun Mehrheitseigentümer sei. Er selbst kümmere sich weiter um die Verwaltung des K1 Karrees, sei aber bereits mit Marktstudien an weitere Projekte in Mannheim beschäftigt, verriet Nohut. Wie er andeutete, gehe es dabei um zwei neue Stadtquartiere in der Größenordnung des K1 Karrees. Die Projekte außerhalb der City sollen einen Mix aus Einzelhandel, Wohnen und Gastronomie darstellen, die Realisierung in zwei Jahren beginnen. "Ich denke, dass sich die Coronakrise für uns bis zum Jahresende hinzieht. Ab Frühjahr 2021 erwarte ich einen Start in eine corona-lose Zeit.".