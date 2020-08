Von Peter Wiest

Mannheim. Dass Kunst und Kultur vielleicht nicht systemrelevant, aber absolut lebensrelevant sind, wie es die Veranstalter der "Jetzt erst recht!"-Konzertreihe auf der Seebühne immer wieder betonen: Selten wurde es deutlicher als beim Auftritt des Blues-Granden Jim Kahr und seiner Band. Und auch wenn in Zeiten von Corona strenges Mitsing- und Tanzverbot herrscht: Das war dennoch eine echte Party, wie man sie lange nicht haben konnte, wie der Gitarrist und Sänger auch immer wieder betonte.

Der bereits Mitte der 1970-er Jahre nach Deutschland gekommene Musiker hat in den zurückliegenden Jahren unzählige Konzerte an unterschiedlichen Orten in Mannheim und der gesamten Region gegeben, stand aber noch nie zuvor auf der Seebühne. Dass es ihm dort ganz besonders gut gefiel, war offensichtlich an diesem Abend, der nicht nur vom Blues, sondern durch eine perfekte Mischung aus Groove, Rock, Funk und auch Ansätzen von Jazz geprägt war.

Dass dabei die Post abging wie selten, dafür sorgten hinter Jim Kahr vier Musiker, die nicht nur als Ensemble glänzten, sondern von denen jeder für sich auch wundervolle Soli spielte. Alex Logel an der Hammond-Orgel sprang dabei die Spielfreude förmlich aus jeder Taste, und Ian Fulwood zeigte einmal mehr, warum er bei zahlreichen Bands der Region zu den begehrtesten Saxofonisten zählt. Dahinter gab sich Willy Wagner am Bass ganz entspannt und zurückgelehnt, stellte dann jedoch auch seine Virtuosität mit einem fulminanten Solo unter Beweis. Michael Germer am Schlagzeug schließlich hatte ganz im Sinne des Wortes alles im Griff und blieb auch bei den verwegensten Ausflügen seiner Mitmusiker stets Garant für den soliden durchgehenden Rhythmus.

Davor glänzte Jim Kahr selbst immer wieder abwechselnd mit diesen wundervollen klassischen Blues-Gitarren-Soli, die direkt unter die Haut gehen: Bei eigenen Stücken wie einem Song über seine Heimatstadt Chicago ebenso wie bei einer sehr verwegenen Blues-Interpretation von ‚James Browns "It’s a Man’s World" oder einer ganz ungewöhnlichen Interpretation des Instrumental-Groove-Klassikers "Green Onions", in dem er sich einen unwiderstehlichen "Battle" mit Ian Fulwood lieferte. Zum absoluten Höhepunkt des Abends wurde Kahrs Interpretation von Eric Clapton’s "Old Love", der dem Original in Nichts nachstand.