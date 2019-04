Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Wie viele Pizzerien und Eisdielen am Konzertabend wohl geschlossen hatten? Denn wenn die Hitmaschine aus Rom rollt, sind nicht nur die Landsleute auf den Beinen.

"Vita ce n’è" heißt so viel wie "Da gibt es Leben". Unter diesem Titel will Eros Ramazzotti auf seiner Welttour allen beweisen, dass er es auch mit 55 Jahren immer noch drauf hat. In der ausverkauften SAP Arena rennt der Sänger mit der kantigen Stimme offene Türen ein.

Sein treues Publikum zeigt sich textsicher. Kein Wunder, denn der Großteil der Fans hat unüberhörbar italienische Wurzeln. Nicht allein bei den Dauerbrennern "Musica è", "Se bastasse una canzone" oder "Fuoco nel Fuoco" gibt der Massenchor sein Bestes. Der Interpret selbst sichert sich mit gleich vier Telepromptern ab, bei 25 Titeln verzeihlich.

Man muss sie mögen, die Lieder des erdigen Herrn vom Stiefel. Sie klingen alle irgendwie ähnlich. Und die letzte Nummer 1 in Deutschland liegt inzwischen auch schon ein paar Jährchen zurück: ein Duett mit Anastacia. Die junge Backgroundsängerin Giorgia Calassi lässt bei "I belong to you" den Weltstar aus USA schnell vergessen und stimmt zusammen mit dem Maestro eines der schönsten Stücke des Abends an.

Zumeist steht auf der Setliste raffiniert arrangierter Hausfrauen-Italo-Pop. Es sind Balladen, die gelegentlich klebrig-schnulzig und ein wenig aus der Zeit gefallen wirken. Stört aber niemanden, das Publikum schmilzt dahin. Und in der letzten halben Stunde des Konzerts hält es niemanden mehr auf dem Sitzplatz.

Apropos Zeit, die über drei Jahrzehnte im Geschäft haben bei Eros Ramazzotti nur minimale Spuren hinterlassen, von seinem kleinen Bäuchlein unter dem leicht spannenden T-Shirt abgesehen. Bravo!

Ein Bravo auch für die Band. Herausragend Saxofonist Scott Paddock und Giorgio Secco an den Gitarren. Die bedient auch der singende Titan und spielt elektrische Soli. Aber ehrlich, am Mikrofon entfacht der menschliche Liebesgott mehr Sinnlichkeit.

Ein finales Bravo für die atemberaubende, optische Präsentation der Show. Den Nerv trifft der Künstler mit seinen ökologischen Einblendern, die über die wachsenden Plastikmüllberge in den Meeren informieren. Das passt zum Namen der Tournee, zeigt den Ernst der Lage und lässt viele umweltbewusste Zuhörer jubeln, Mission erfüllt.

Eros Ramazzotti ist zum Glück kein Italiener der vielen Worte. "Come va? Dankä Mannhäm, Grazie a tutti voi", sehr viel mehr Ansprache ans Auditorium kommt in zwei Stunden nicht über seine Lippen. Bei so vielen Songs bleibt ja überhaupt keine Muße für Geplänkel. Denn abgesehen von der kurzen Gesangseinlage des dynamischen Schlagzeugers Eric Moore aus Los Angeles und zwei Duetten, ackert und agiert der Frontmann solo.

Besonders bei seinen Ausflügen ins Publikum, wo er sofort vom weiblichen Geschlecht umlagert wird. Alle wollen unbedingt ein Selfie mit ihm. Einmal Frauenschwarm, immer Frauenschwarm.