Mannheim. (RNZ) Die Corona-Pandemie und ihre Folgen wirken sich weiterhin auf Wirtschaft und kommunale Haushalte aus. Das ist auch in Mannheim bemerkbar. In ihrem Halbjahresbericht hat die Verwaltung den Hauptausschuss über die aktuellen Entwicklungen informiert. "Unser Ergebnis wird deutlich hinter dem Ansatz für 2021 zurückliegen – das war absehbar", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz. Positiv sei jedoch, dass Verhandlungen zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden stattgefunden haben. Dabei habe man sich auf weitere Corona-Unterstützungshilfen für die Kommunen in Höhe von insgesamt 578 Millionen Euro geeinigt.

"Wir müssen in diesem Jahr und mit dem Einjahreshaushalt 2022 weiter auf Sicht fahren‘", so Kurz. Da die genaue Ausgestaltung und Verteilung der Mittel, die man vom Land erhalte, noch nicht vorliegt und der Landtagsbeschluss noch aussteht, wurden sie im Halbjahresbericht nicht berücksichtigt. "Zum jetzigen Zeitpunkt prognostiziert der Halbjahresbericht, dass auf Grundlage der vorliegenden Meldungen unserer Dienststellen und der Ertragsentwicklungen, der Ergebnishaushalt 2021 mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 41,5 Millionen Euro abschließen wird", berichtete Erster Bürgermeister und Kämmerer Christian Specht, der auch Vorsitzender des Finanzausschusses des Städtetags Baden-Württemberg ist. Im Vergleich zum Planansatz sei das eine Verschlechterung in Höhe von 24,8 Millionen Euro.

Die coronabedingten Mindererträge bei der Gewerbesteuer werden auf rund 30 Millionen Euro beziffert. Diese können jedoch durch erwartete Nachzahlungen von Unternehmen aus den Vorjahren zu einem guten Teil kompensiert werden. Damit liegen die Erträge aus der Gewerbesteuer zum Jahresende 2021 rund 9,7 Millionen Euro unter dem Planansatz in Höhe von 339,7 Millionen Euro. Zudem wird für 2021 mit Verlusten bei den Beteiligungen, verbundenen Unternehmen und Eigenbetrieben gerechnet, die im Halbjahresbericht noch nicht berücksichtigt sind. Der Endbestand an Zahlungsmitteln sinkt im Vergleich zum Stand am 31. Dezember 2020 um 28,6 auf 113,3 Millionen Euro.

Für das Corona-Jahr 2020 hatte die Stadt bereits vor einem Jahr erstmals seit fast 30 Jahren einen Nachtragshaushalt aufgestellt. "Dieses vorausschauende Agieren hat sich bestätigt, sodass wir die finanziellen Auswirkungen der Pandemie im letzten Jahr insbesondere auch mithilfe der Bundes- und Landesmittel noch einigermaßen darstellen konnten", bilanzierte Specht.