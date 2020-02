Mannheim. (oka/gol) Das Verbrechen hat im vergangenen August die Quadratestadt schockiert: Eine 22-jährige Studentin aus Spanien wurde mit mehreren Messerstichen brutal ermordet. Dringend tatverdächtig ist ihr Ex-Freund, der anschließend vom Balkon sprang und dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann hat den Sturz aus dem fünften Stock überlebt. Das gab gestern die Polizei bekannt. Laut eines Berichts des Mannheimer Morgen soll er vernehmungsfähig sein. Details über das weitere Verfahren will die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilen, wie ein Sprecher der RNZ gegenüber erklärte.

Zwei Mädchen wurden Zeuginnen, als der Verdächtige vom Balkon im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses in der Neuhofer Straße im Stadtteil Rheinau sprang. Laut Polizeibericht wurde ein Einsatzwagen am 16. August gegen 18.30 hr zum Tatort gerufen. Eine Freundin des Opfers hatte die Beamten alarmiert. Sie wusste, dass die Frau zu einem Trennungsgespräch in die Rheinauer Wohnung gefahren war. Weil sie aber seit Stunden nichts mehr von ihr gehört hatte, machte sie sich Sorgen. Als die Polizei in die Straße einbog, war der Mann gerade aus dem Fenster gesprungen und lag lebensgefährlich verletzt auf dem Gehweg. Bei der anschließenden Überprüfung der Wohnung fanden die Beamten dann die Leiche der 22-Jährigen.

Arbeitskollegen der Frau starteten im Internet einen Spendenaufruf, um Geld für die Überführung des Leichnams nach Spanien und die Beerdigung zu sammeln. Innerhalb von zwei Tagen hatten sich etwa 400 Menschen an der Aktion beteiligt, am Ende kamen 15.000 Euro zusammen.