Aus den Kaminen der Grillrestaurants weht der Rauch bei ungünstiger Windrichtung in die benachbarten Quadrate. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Für diese Entscheidung brauchten die Gemeinderäte nicht lange: Ohne Diskussion sprachen sie sich am Dienstag einstimmig für das Verbot weiterer Grillanlagen im Bereich um den Marktplatz in G1 aus. Jetzt tritt eine sogenannte Veränderungssperre in Kraft, die besagt, dass Restaurants keine neuen Grillanlagen installieren dürfen. Die Verbotszone gilt auf beiden Seiten der Breiten Straße vom Marktplatz bis zur Abendakademie. Östlich der Breiten Straße sind die Quadrate Q1 bis U1 betroffen. Auf der anderen Seite in Richtung Jungbusch sind es drei Quadratreihen: F1 bis K2, F2 bis K2, F3 bis K3 sowie F4 bis K4.

Die Zone umfasst somit genau die Quadrate (H und J), die laut der im Juni im Ausschuss für Umwelt und Technik vorgestellten "Geruchsprognose" als besonders stark betroffen galten.

Bereits seit Jahren beschweren sich Anwohner und Marktverkäufer über die Geruchsbelästigung, die durch die Holzkohlegrills in den Restaurants und Dönerbuden rund um den Marktplatz verursacht wird. Bei ungünstiger Wetterlage zieht der Rauch, der aus den Kaminen steigt, nämlich nicht nach oben ab, sondern wird nach unten in die Straßen "gedrückt" oder wabert in dicken Schwaden über den Marktplatz. Leidgeplagte Anlieger und Standbetreiber haben sich deshalb zum Initiativkreis "Grillrauch" zusammenschlossen und sogar den Petitionsausschuss des Landtags angerufen. Dessen Mitglieder kamen im Januar 2019, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Die Stadt gab die bereits erwähnte Geruchsprognose in Auftrag. Diese ergab, dass die Schwellenwerte teils massiv überschritten werden. Für das Gutachten nahm die Prüfgesellschaft Dekra bei über 20 Grillrestaurants und Dönerbuden verschiedene Geruchsproben, die dann von Probanden beurteilt wurden. Für ein Strömungs- und Ausbreitungsmodell wurden verschiedene Szenarien durchgespielt, bei denen mal nur die Holzkohlegrills, mal nur die Dönerspieße, mal nur die Anlagen der vier Hauptverursacher und schließlich alles zusammen in Betrieb war.

Es stellte sich heraus, dass vor allem die nördlich liegenden Quadrate H2 und H3 sowie J2 und J3 betroffen waren. "Selbst wenn sich nur die Dönerspieße drehen, kratzt der Geruch auf dem Marktplatz schon an den zehn Prozent", erklärte der Gutachter damals. In den genannten H- und J-Quadraten liegt der Schwellenwert darüber. Und wenn es so richtig qualmt, liegt er dort bei 20 Prozent.

Die Entscheidung des Gemeinderats ändert nichts am Status quo. Abhilfe könnten entsprechende Filtersysteme, sogenannte Rauchgasreinigungsanlagen, schaffen. Ein Restaurant am Marktplatz hat testweise eine solche Anlage eingebaut. "Sie hat einen Wirkungsgrad von circa 67 Prozent", so ein Stadtsprecher auf RNZ-Nachfrage. Nach dem Stand der Technik sei bei der Geruchsreduzierung jedoch ein Wirkungsgrad von 90 Prozent machbar. Deshalb habe die Immissionsschutzbehörde diesen Zielwert für Rauchgasreinigungsanlagen festgesetzt. Die derzeitige Pilotanlage müsse daher nachgerüstet oder ersetzt werden.

Weitere Filtersysteme konnten bis jetzt noch nicht installiert werden, weil die dafür erforderliche brandschutztechnische Genehmigung fehlt. Für die wiederum ist eine bauarttechnische Zulassung nötig. "Sie liegt noch nicht vor, ist aber von drei Herstellern beim Regierungspräsidium Tübingen beziehungsweise beim Deutschen Institut für Bautechnik Berlin beantragt", informierte der Stadtsprecher und rechnet mit einer Entscheidung im Jahr 2021.