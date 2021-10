Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Die Energiewende muss gestaltet werden, und zu den erneuerbaren Energien gehört Wind nun einmal dazu", sagt Sebastian Ackermann. Die Regionalplanung der Metropolregion Rhein-Neckar sehe nördlich der A 6 bei Sandhofen sogenannte Windvorrangflächen vor, wie der Kommunikationschef der MVV Energie AG erklärt. Dort sind bis zu fünf Windräder möglich. Die MVV hat das auch geprüft, fokussiert sich laut Ackermann jedoch aktuell auf zwei Flächen auf der Friesenheimer Insel, da im Bereich Sandhofen das Grünstrompotenzial mit einer Kombination aus landwirtschaftlicher Nutzung und Solarenergie – der sogenannten Agri-Fotovoltaik – genauso, wenn nicht sogar schneller, ausgeschöpft werden könne.

Ohne die Flächen bei Sandhofen definitiv ausschließen zu wollen, konzentriert man sich derzeit auf Vorprüfung und Standortbetrachtung für drei Windanlagen, die auf der Friesenheimer Insel gebaut werden dürften. Machbarkeitsstudien sind angestoßen, aufgrund des frühen Stadiums jedoch frühestens in eineinhalb Jahren abgeschlossen. Eine sich eventuell daran anschließende Umsetzung würde laut Ackermann weitere fünf bis sechs Jahre dauern. Die Windsituation auf den in Frage kommenden Flächen bezeichnet er als ausreichend.

Zumal moderne Windanlagen mit einer Nabenhöhe von 160 bis 180 Meter und einem Rotordurchmesser von etwa 160 Meter heutzutage auch in der Ebene den wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen. Diese Maße zugrunde gelegt, würde eine Anlage an ihrem höchsten Punkt rund 250 Meter in den Himmel reichen. "Aber auch wenn die MVV vom Standort Sandhofen Abstand nehmen würde, bleibt die Fläche dennoch Teil der Regionalplanung, und es könnten Dritte kommen", erklärt er.

Und sowohl dagegen als auch gegen den Standort Friesenheimer Insel formiert sich Widerstand. Die von Andreas Kostarellos gegründete Bürgerinitiative "Energiewende mit Vernunft" richtet sich gegen den Bau von Windrädern neben der Kleingartenanlage auf der Friesenheimer Insel. Aber er kritisiert auch die Art der Schallmessung, aufgrund derer die Mindestabstände zu bewohnten Gebieten berechnet werden.

Kostarellos wohnt weder in der Nähe der Flächen, noch hat er eine Parzelle im Kleingartenverein. "Was den Standort angeht, bin ich also nicht direkt betroffen, habe aber ein Wochenendhaus in der Nordpfalz und erlebe dort Windräder und die damit einhergehenden Belastungen für die Menschen aus nächster Nähe", erklärt er sein Engagement. Selbst aus der "grünen Ecke" kommend, habe er grundsätzlich nichts gegen Windkraft. "Wohl aber dann, wenn die Anlagen zu nahe an der Wohnbebauung oder wie in diesem Fall an den Kleingärten stehen."

Eine entsprechende Petition an den Landtag hat er formuliert. Diese sei von den meisten derjenigen, die kürzlich an einer Infoveranstaltung teilnahmen, unterschrieben worden. Die Petition soll den Landtag davon überzeugen, die Messungen zum sogenannten Infraschall neu zu bewerten. Den Schall also, dessen Frequenz unterhalb des menschlichen Hörvermögens liegt. Zwar wird das Wummern der Windräder, das von starken bis zu 300 Meter langen Druckwellen begleitet wird, wenn die Flügel am Mast vorbeiziehen und die Luft stark zusammenpressen, gehört.

Frequenzen zwischen 1 und 20 Hertz seien jedoch nicht hörbar, würden aber dennoch vom menschlichen Körper und den Organen wahrgenommen. "Dies wurde 2017 international anerkannt", erklärt Kostarellos, warum er dafür eintritt, die Abstände zur Wohnbebauung neu zu berechnen. Er beruft sich auf Experten wie Christian-Friedrich Vahl, Chefarzt der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie am Mainzer Universitätsklinikum. Er hat mit seinem Team unter Laborbedingungen untersucht, wie menschliche Herzfasern auf Infraschall reagieren. Demnach könne bereits nach einer Stunde Einwirkungsdauer die Herzleistung um bis zu 20 Prozent sinken. Vahl empfiehlt daher einen Mindestabstand von 2000 Metern zwischen Windrad und Wohnbebauung.

In Deutschland ist die Abstandsregelung Ländersache, basierend auf Vorgaben des Immissionsschutz-, des Bau- und des Naturschutzrechts. Hessen spricht in seiner Handlungsempfehlung "Windenergieanlagen" von einem Abstand von 1000 Metern zu Gebieten, die dem Wohnen dienen. In Baden-Württemberg lautet der planerische Richtwert 700 Metern.

Die Kommunen haben aber die Möglichkeit, im Einzelfall nach oben oder nach unten abzuweichen. Kostarellos thematisiert auch, dass der Wind in Mannheim häufig für die Energieerzeugung nicht ausreiche. "Bei entsprechender Flaute müssen Windanlagen mit bis zu zwei Dritteln durch Gaskraft gestützt werden, woraus sich aus meiner Sicht kein CO2-Vorteil ableiten lässt."