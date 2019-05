Mannheim. (oka) "Gegen das Vergessen" heißt die Ausstellung des Mannheimer Fotografen Luigi Toscano. In Europa und Amerika hat er Holocaust-Überlebende fotografiert. Die großformatigen Porträts stellte er erstmals 2016 als Foto-Installation in den Fenstern der Alten Feuerwache in Mannheim aus. Mittlerweile war die Freiluft-Ausstellung in vielen Städten zu sehen, aktuell an der Wiener Ringstraße. Dort hat ein Unbekannter die Fotos mit Hakenkreuzen beschmiert. "Ich bin entsetzt", sagte Toscano im Gespräch mit der RNZ. "Es zeigt die Respektlosigkeit vor Menschen, die während der NS-Zeit verfolgt wurden", heißt es dazu in einer Erklärung des Psychosozialen Zentrums Esra, das in Österreich Überlebende der NS-Verfolgung betreut und Kooperationspartner der Ausstellung in Wien ist. Die Polizei ermittelt jetzt.