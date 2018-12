Mannheim. (dpa) Das Amtsgericht Mannheim prüft am Montag ab 9 Uhr, ob der Betreiber eines Internetblogs wegen der Verbreitung von "Fake News" eine Geldstrafe zahlen muss. Der "Rheinneckarblog" hatte im März einen Beitrag über einen angeblichen Anschlag mit 136 Toten in Mannheim publiziert. In dem erfundenen Text war die Rede von 50 Angreifern, die für ein "Blutbad apokalyptischen Ausmaßes" verantwortlich seien. Zudem hieß es, die Polizei habe eine Nachrichtensperre verhängt.

Laut Staatsanwaltschaft war der Bericht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören. Daraufhin verhängte das Gericht im Juli eine Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro. Dagegen erhob der Betreiber des Blogs Einspruch.