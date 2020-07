Mannheim. (alb) Das Frauen-Nachttaxi ist ein Erfolgsmodell, die Zahlen sprechen für sich: Seit seiner Einführung am 1. September 2019 ist es schon 36.000 Mal genutzt worden. Der Hauptausschuss des Gemeinderats hat am Dienstag zugestimmt, das Budget in diesem Jahr um 100.000 Euro auf 275.000 Euro zu erhöhen. Die Fahrten werden zum 1. August aber etwas teurer.

Bisher bezuschusst die Stadt jede Tour mit sieben Euro, ab dem kommenden Monat sind es nur noch fünf, einen weiteren Euro steuern die Taxizentralen bei. Die Grünen als Initiatoren des Projekts bedauern zwar die Absenkung auf sechs Euro, immerhin ermögliche das erhöhte Budget aber bis Ende des Jahres rund 20.000 weitere Fahrten. Wie Oberbürgermeister Peter Kurz bei der Sitzung bekannt gab, werde die Stadt im November eine weitere Zwischenbilanz ziehen und möglicherweise versuchen, die Kosten für das Frauen-Nachttaxi zu reduzieren.

Grünen-Stadträtin Angela Wendt sagte, das Angebot solle auch weiterhin für Fahrten über die Stadtgrenzen hinweg gelten. "Unnötige Datenerfassung wollen wir vermeiden." Darüber hinaus ergänze das Nacht-Taxi den öffentlichen Nahverkehr "perfekt", sodass die Abfahrtszeit der letzten Bahn keine Rolle spiele und das Sicherheitsgefühl der Frauen gestärkt werde.

Erstaunlich ist, dass das Angebot trotz Corona sogar noch stärker angenommen wird als im vergangenen Jahr. Kurz zeigte sich davon nicht überrascht, verwies auf das Ende des Lockdowns mit einem allmählichen Anziehen der Veranstaltungswirtschaft und wieder geöffneter Lokale.