Mannheim. (oka/u.w.) Warum der damals 26-jährige Student Julian I. seine Nachbarin, die 31-jährige Jenny S., Ende Dezember 2015 umgebracht hat, kam bei der Gerichtsverhandlung nicht ans Licht. Diese Unerklärlichkeit war einer der Gründe, warum der Verteidiger während des Prozesses 2016 am Mannheimer Landgericht der Überzeugung war, dass sein Mandant die Frau im Wahn getötet hat. Deshalb sei der an einer paranoiden Schizophrenie erkrankte Mann schuldunfähig und gehöre in die Psychiatrie, hatte er argumentiert. Das Gericht folgte dieser Ansicht allerdings nicht und verurteilte den Studenten wegen Totschlags zu elf Jahren Gefängnis.

Doch jetzt gibt es Zweifel an der Schuldfähigkeit von Julian I. Zweifel, die so groß sind, dass ein Wiederaufnahmeverfahren beantragt wurde. Die Staatsanwaltschaft Mannheim habe Hinweise aus der JVA erhalten, dass der Verurteile zum Tatzeitpunkt doch unter eine Psychose gelitten haben könnte, erklärte Carolin Kley, die Sprecherin des Landgerichts Karlsruhe. Da im Fall einer Wiederaufnahme die Zuständigkeit in Karlsruhe liegt, hat die Staatsanwaltschaft Mannheim die Information nach Karlsruhe gegeben. Die dortige Staatsanwaltschaft hat nun beantragt, das Verfahren neu aufzurollen. „Diesen Antrag prüft das Landgericht jetzt“, so Kley. Genaueres zu den Hinweisen wollte die Sprecherin nicht sagen.

Nach wochenlanger Verhandlung war die Strafkammer bei der Urteilsverkündung im November 2016 „ohne verbleibenden Zweifel“ der Überzeugung gewesen, dass der Angeklagte für den qualvollen Tod von Jenny S. verantwortlich ist. Opfer und Täter wohnten Tür an Tür im Mannheimer Stadtteil Jungbusch. Näheren Kontakt hatten beide jedoch offenbar nicht. Zudem hatte der junge Mann sein Zimmer damals bereits gekündigt und wollte ausziehen. Und so ist es völlig rätselhaft, wieso er Jenny S. am 30. Dezember 2015 morgens am Neckarufer mit einem langen Messer und einem Stein attackierte. Dabei stach er ihr ins Gesicht und zertrümmerte den Schädel des sich wehrenden Opfers. Dann warf er die bewusstlose Frau in den Fluss, wo sie ertrank. Einige Wochen später wurde die bei Trebur im Rhein treibende Leiche geborgen. Erst jetzt wurde klar, dass ihr die blutverschmierte Mütze gehörte, die ein Spaziergänger am Mannheimer Neckarufer entdeckt hatte. Wenige Tage nach dem Leichenfund wurde der 26-Jährige, dessen DNA am Tatort gesichert wurde, verhaftet.

Wann mit einer Entscheidung des Karlsruher Landgerichts bezüglich einer Wiederaufnahme zu rechnen ist, sei noch nicht absehbar, so Carolin Kley.