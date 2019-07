Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Das kommt schon öfter einmal bei uns vor, dass die Polizei nach einem Knochenfund an uns herantritt und uns um Hilfe bittet", betont Ernst Pernicka, Leiter des Mannheimer Curt-Engelhorn-Zentrums für Archäometrie. "Alle paar Monate bekommen wir einen Schädel zur Datierung vorgelegt", ergänzt Wilfried Rosendahl, Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen, Bereich Archäologie. Die beiden Wissenschaftler, ein international anerkannter Chemiker und ein renommierter Archäologe, arbeiten im Bereich der Forensik und Archäometrie eng zusammen. An ihnen liegt es, herauszufinden, wie alt ein Knochen- oder Schädelfund ist.

Erst im vergangenen Herbst hatte ein Schädelfund aus Lüneburg die beiden Mannheimer Wissenschaftler gefordert. Es galt heraus zu finden, ob der Schädel in Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen steht oder nicht. Nach einer Untersuchung mit der Radio-Karbon-Methode konnten die Experten Entwarnung geben. Der Schädel stammte aus dem Jahr 1405. Die Polizei konnte den Fall also beruhigt zu den Akten legen.

"Nicht jeder Knochenfund kommt in die Datierungsmaschine", erklärt Pernicka. "Das wäre zu teuer." Meist reicht die Begutachtung durch einen Experten, ob es sich um historisches Knochenmaterial handelt. Wenn es aber doch zu einer Untersuchung kommt, dann ist die C-14-Datierung höchst exakt. Zumindest was einen Zeitraum über die letzten Jahrhunderte betrifft. Bei Proben die älter als 12.000 Jahre sind, wird die Methode ungenauer. Aber für den polizeilichen Alttag hat das keine Bedeutung mehr. Das Alter des Homo Heidelbergensis kann man damit aber nicht bestimmen. "Schade, darum hat man uns nämlich schon gebeten", bedauert Ernst Pernicka.

Die C 14-Methode basiert auf der Menge des vorhandenen radioaktiven Kohlenstoffs C-14, erläutert der Wissenschaftler. Mit einer bekannten Halbwertszeit (die Zeit, in der die Hälfte der vorhandenen Moleküle zerfallen) lässt sich der Sterbezeitpunkt eines jeden organischen Materials bestimmen.

Bei der Untersuchung einer der Mumien in der Ausstellung der Reiss-Engelhorn-Museen kam man einem Mordfall vor 2000 Jahren auf die Spur. Wilfried Rosendahl hat den Sachverhalt in seiner Publikation "Tatorte der Vergangenheit" im Theiss-Verlag dargestellt. Pernicka widmet sich auch der Aufklärung von Fälschungsstraftaten. Es ist ihm vor Jahren gelungen, die Echtheit der weltberühmten Himmelsscheibe von Nebra zu beweisen und die Goldfunde von Bernstorf als Fälschung zu entlarven. Zwei Projekte, die ihm und dem Institut weltweite Beachtung einbrachten.

Gegenwärtig hat er den Auftrag, die Verdächtigen im spektakulären Goldmünzendiebstahl aus dem Berliner Bode Museum zu überführen. Die gestohlene wagenradgroße Goldmünze "Gold Maple Leaf", die es nur fünf Mal gibt, hat einen Goldgehalt von 99,999 Prozent. Solches Fünfergold ist nur schwer herzustellen, denn Gold enthält von Natur aus Silber. Selbst die Goldbarren der Deutschen Bundesbank haben nur einen Reinheitsgehalt von 99,8 Prozent. Ernst Pernicka und sein Team konnten den Goldgehalt in kleinsten Mikropartikeln aus der Kleidung der Angeklagten bestimmen.

Viele Metalle enthalten radioaktive Stoffe, die zerfallen, und anhand deren Menge man das Alter festlegen kann. Bei Silber- und Kupfermünzen funktioniert das, nicht aber bei Gold. "Aber wir haben noch ein bisschen mehr in unserem Besteckkasten", sagt Pernicka. Zum Beispiel eine brandneue Methode, die noch in der Entwicklung ist und mit einer Heliumgasmessung arbeitet. "Mit der Helium-Methode und der C 14-Methode verfügen wir weltweit als einziges Institut über zwei effektive Altersbestimmungsmethoden".