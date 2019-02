Was wird aus den Bäumen? Und was aus der bestehenden Tiefgarage? Die Bürger hatten viele Fragen zur Zukunft des Geländes. Foto: Gerold

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Büronutzung, Wohnbebauung, ausschließlich oder in Kombination mit Gastronomie, Geschäften oder Kultureinrichtungen: Denkbar ist auf dem städtischen Teilgrundstück des Collini-Centers mit dem Büroturm vieles. Die Stadt will das Areal an einen Investor verkaufen. Das dort untergebrachte Technische Rathaus soll Anfang 2021 ins Glückstein-Quartier umziehen. Erklärtes Ziel sei es, das Stadtgebiet an dieser Stelle durch den Verkauf aufzuwerten und weiterzuentwickeln, informierte Bürgermeister Lothar Quast bei einer Bürgerinformationsveranstaltung und betonte: "Wir stehen noch ganz am Anfang eines für uns wichtigen Verfahrens. Entscheidend für den Zuschlag ist das beste städtebauliche Konzept und nicht die Gewinnmaximierung aus dem Grundstücksverkauf."

Um die hochwertigste und städtebaulich verträglichste Lösung zu finden, hatte der Gemeinderat im Oktober 2018 auf Antrag der Verwaltung die sogenannte Vergabe nach Konzeptqualität beschlossen. Die nach EU-Recht am 31. Januar erfolgte Ausschreibung unterliegt strengen Vorgaben. Sämtliche Entwürfe, die ein Investor zusammen mit einem Architekten oder Stadtplaner einreicht, werden in den Fachgremien durchgängig anonym behandelt. Um dennoch die Bürger, insbesondere die Bewohner des benachbarten Wohnturms einzubeziehen, soll die Eigentümergemeinschaft ebenso am Preisgericht beteiligt werden wie der Bezirksbeirat. Quast kündigte für September zudem einen Workshop an, bei dem die besten Entwürfe diskutiert werden sollen. Die hier gewonnenen Anregungen sollen in die Fachgremiensitzung einfließen. Im Januar 2020 will das Preisgericht die endgültige Vergabeempfehlung bekannt geben.

Um den Planern möglichst viel Spielraum zu lassen, werden im Ausschreibungstext zwar Vorgaben gemacht, diese aber nicht zu eng gefasst. "Wenn wir jetzt die Schraubzwinge zu stark anziehen, geht das auf Kosten der Kreativität", meinte Gregor Bäumle, der als freier Architekt und Stadtplaner das Verfahren begleitet und moderiert.

Die Vorgaben lassen eine komplette Bestandssanierung ebenso zu wie die Teilsanierung mit Ergänzungsbau oder einen Neubau. Verbindlich gefordert sind jedoch der Erhalt des Wohnturms sowie die Aufrechterhaltung des Neckarstegs zwischen Wasser und Innenstadt, da gerade die Nähe zum Neckar als Pluspunkt gesehen und ins Konzept einbezogen werden soll.

Vorgegeben ist zudem der Bau einer Kindertageseinrichtung für vier Gruppen mit Freiraumbezug durch den Investor. Ausdrücklich ausgeschlossen für den Standort werden eine Tankstelle, großflächiger Einzelhandel, ein Hotel und ein Boarding House. Willkommen hingegen ist die Wohnnutzung. Sollte der Siegerentwurf den Fokus darauf legen, würde der Bebauungsplan entsprechend geändert, und die im Mai vom Gemeinderat beschlossene Sozialquote käme zur Anwendung. In die Gesamtbewertung jedes Entwurfs fließt das städtebaulich-architektonische Konzept mit 50 Prozent ein. Der Rest verteilt sich zu etwa gleichen Teilen auf das vorgelegte Freiraum- und Nutzungskonzept, Klima- und Umweltaspekte sowie den geplanten Ablauf des Bauprozesses und die Gesamtwirtschaftlichkeit.

Aus den Reihen der Eigentümergemeinschaft wurde nachdrücklich darum gebeten, möglichst eng in den Prozess eingebunden zu werden. Nachfragen bezogen sich unter anderem auf die maximal zulässige Bauhöhe (Höhendeckelung ist der bestehende Wohnturm), den Umgang mit dem vorhandenen Baumbestand sowie mit der bestehenden Tiefgarage.

Warum in der Ausschreibung nicht der Erhalt des Büroturms vorgegeben werde, hakte ein Bürger nach. Schließlich handele es sich um für die 1970er Jahre typische Architektur, die in anderen Großstädten wie beispielsweise London unter Denkmalschutz stehe. Quast antwortete, dass man mit einer solch verbindlichen Vorgabe die Planer sehr einschränken würde. Aber die Ausschreibung schließe ja nicht aus, dass ein Investor das Gebäude in seiner Grundstruktur erhalten könne. "Entscheidend ist am Ende die Funktionalität, die überzeugen muss. Reines Konservieren wäre die schlechteste Lösung", meinte der Bürgermeister.