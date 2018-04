Die ehemaligen Coleman Barracks in Mannheim. Symbolfoto: vaf

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Nikolas Löbel lehnt weiterhin ein zentrales Ankunftszentrum für Flüchtlinge auf dem Gelände der Coleman-Barracks im Stadtteil Sandhofen ab. Das teilte er jetzt nach einem Vor-Ort-Termin und einem Gespräch mit Verantwortlichen des US-Militärs mit. Für sein Nein führt Löbel zwei Gründe ins Feld: "Erstens ist ein Abzug der Armee nicht abzusehen und angesichts der wichtigen Funktion Colemans für militärische Operationen in Europa bis auf Weiteres sehr unwahrscheinlich. Zweitens sind die Liegenschaften, die für ein mögliches Ankunftszentrum im Gespräch sind, schlicht abbruchreif."

Das 220 Hektar große Areal war im Frühjahr 2015 bereits geräumt worden. Kurz vor der Rückgabe an den Bund entschieden die Amerikaner jedoch, das Gelände weiter zu nutzen. Seither werden vor allem Lastwagen und Panzer repariert, gewartet und auf Einsätze vorbereitet. Löbel erklärte, es sei bei dem Gespräch deutlich geworden, dass Coleman "bis auf Weiteres" eine zentrale Rolle für die US-Armee in Europa spiele - nicht wie früher als Flughafen, sondern wegen des großflächigen Platzangebots, der Nähe zum Rhein, der schnellen Erreichbarkeit von der Luftwaffenbasis Ramstein aus und wegen des 5,5 Kilometer langen Gleisanschlusses, der die Zusammenstellung von bis zu vier Zügen gleichzeitig ermögliche. Schwere Waffen oder Munition würden dort nicht gelagert, sagte der Abgeordnete. Der Flugplatz indes ist laut Löbel nicht mehr betriebsfähig.

Die Amerikaner hätten ihm versichert, dass eine Wiederaufnahme des Flugverkehrs nicht vorgesehen sei, so das Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Etliche Flächen und die meisten ehemaligen Wohngebäude auf Coleman würden trotz des Betriebs mit bis zu 500 Beschäftigten täglich nicht mehr genutzt. Außer Feuerwehr- und Wachleuten bliebe niemand mehr über Nacht auf dem Areal.

Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hatte in seiner Haushaltsrede dafür geworben, das auch vom baden-württembergischen Innenministerium favorisierte Coleman-Gelände als Standort für ein Ankunftszentrum zu prüfen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Stadt dafür keine Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung aufnehmen müsse.

Derzeit befindet sich das Flüchtlingsdrehkreuz noch im Heidelberger Patrick Henry Village (PHV). Das Land hat der Stadt versprochen, das Gelände freizumachen. Die Frage ist allerdings wann. Die Stadt hat einer baurechtlichen Duldung bis 20. September zugestimmt. Bis zum Sommer will der Gemeinderat über das weitere Vorgehen entscheiden, die ersten Vorberatungen sollen am 2. Mai beginnen.

Coleman scheidet nach Ansicht Löbels als Nachfolgestandort aus. Eine Nutzung von Teilflächen für zivile Zwecke würde sich "äußerst schwierig und kostspielig gestalten". So seien die ehemaligen Soldatenunterkünfte entlang der Autobahn in einem abbruchreifen Zustand. Andere, substanziell deutlich bessere Gebäude könnten nicht an den Bund zurückgegeben werden, solange die Amerikaner andere, benachbarte Teile Colemans benötigten. "Ich habe durch meinen Besuch einen Eindruck gewonnen, der mich zu der Meinung kommen lässt, dass eine Umnutzung der Wohngebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen auf Coleman unwirtschaftlich und damit unwahrscheinlich wäre", untermauert Löbel sein Nein zum Ankunftszentrum im Mannheimer Norden.