Marco Partner

Mannheim. Sie ist eine Meisterin der Verwandlung, Pop-Ikone und Dancing Queen. Cher kann es noch, auch mit 73 Jahren versprüht die US-Sängerin bei ihrer "Here We Go Again"-Tour viel Charme, Stimmgewalt und Nostalgie. Am Freitagabend liefert der stilprägende Megastar in der ausverkauften SAP-Arena eine opulente Show ab. Mit dreidimensionalen Bühnenbildern, Hits aus vier Jahrzehnten, persönlichen Geschichten und einer fabelhaften Garderobe voller schillernder Kostüme und farbenfrohen Frisuren.

Zum Finale ihrer knapp 90-minütigen Show kommt die 1946 in Kalifornien geborene Sängerin ganz schlicht daher. Zumindest für ihre Verhältnisse. Cher trägt zerrissene Jeans, metallischen Blazer, rote Haare. Und singt mit Autotune. Ihr 90er Jahre-Dancefloor-Nummer "Believe" war der erste Song, der mit verzerrten Vocals die Charts stürmte. Und für die knapp 9000 Fans im Mannheimer Veranstaltungstempel hat der "Cher-Effekt" auch Dekaden später nichts an seiner Strahlkraft eingebüßt. Wie auch die ewig jung wirkende Interpretin, deren vier Buchstaben-Namen wohl fast jeder auf der Welt kennt.

Zum Auftakt sucht man die Pop-Diva vergeblich. Wie es sich für einen Weltstar gehört, ist Cher nicht gleich zu Konzertbeginn "on Stage". Und schon gar nicht betritt sie die Bühne zu Fuß. Warum auch? Während Akrobaten in knappen Gladiatoren-Outfits kriegerisch zu "Woman’s World" tanzen, schwebt die lebende Legende vom Arena-Himmel herab. Mit blauen Haaren und amazonenhaften Glitzerkleid. Kaum zu glauben, dass da eine Großmutter auf der Bühne steht.

Der Auftritt ist schrill, bizarr, aber irgendwie nie daneben. Mal reitet Cher auf einem Plastikelefant, bei der Inszenierung der ABBA-Hits "Fernando" oder "S.O.S" trägt sie eine lange, blonde Mähne und violette Schlaghosen. Beim verruchten "Burlesque" kommt sie als schwarzhaariger Vamp daher. "Alles echt, alles natürlich", wie sie augenzwinkernd selbst versichert. Cher darf das. Gerade in ihrem Alter. Mit ihrer Extravaganz hat sie sich eine Freiheit erkämpft, in der alles erlaubt und nichts peinlich ist, sondern immer irgendwie stilvoll wirkt.

Cher ist wandelbar, und doch einmalig. Ihre Kunst besteht darin, sich immer wieder neu zu erfinden und dabei sie selbst zu bleiben. Es gibt kaum ein Jahrzehnt, welchem sie nicht irgendwie ihren Stempel aufgedrückt hat. Das Revival-Konzert, das wie eine Zeitreise durch ihre Karriere wirkt, macht es deutlich. Mit Lederjacke und schwarzen Locken singt sie den 80er Jahre-Hit "If I Could Turn Back Time", dem swingenden Lollipop-Song "It’s In His Kiss" verleiht sie im bunten Gewand die Flower-Power-Leichtigkeit, die er benötigt.

Wie ein Blättern durch ein Familienalbum wirkt die große Rückblende. Schwarzweiß-Bilder aus ihrer Kindheit tauchen auf der Leinwand auf. Ganz privat gibt sich die Sängerin, erzählt von ihren Eltern und hebt trotz aller musikalischer Erfolge ihren Karrierehöhepunkt hervor: den Oscar als beste Schauspielerin in der märchenhaften Liebesromanze "Mondsüchtig" an der Seite von Nicolas Cage. Richtig akzeptiert gefühlt habe sie sich in der Glamour-Welt dennoch nicht. "Sänger haben mich nie als Sängerin, Schauspieler nie als Schauspielerin ernst genommen", verrät sie.

Es sind diese persönlichen Einblicke, die dem Kunstprodukt "Cher" im Konzert die menschliche Note verleihen. Die emotionale Klimax: ein virtuelles Duett mit ihrem Ex-Mann Sonny, der 1998 beim Skifahren tödlich verunglückte. "I Got You Babe" sangen sie 1965 als junges Hippie-Pärchen. Jetzt blickt sie ihrem "Entdecker" auf der Leinwand tief in die Augen. Auch "The Beat Goes On" ist einer dieser unsterblichen Songs des bis heute wohl unerreichten Pop-Duos. "Sie altert nicht, das ist ein Phänomen. Sie hat immer noch eine faszinierende Ausstrahlung", sagt Ellen (62) aus Worms. Froh, ihren Star endlich einmal live zu erleben. Auch wenn vieles Playback ist und am Aussehen längst nicht mehr alles echt. Und so spektakulär die Pop-Ikone erscheint, so leise verschwindet sie auch wieder. Ohne Zugabe. Nur ein Winken, kein Goodbye. Auch das muss mit 73 Jahren erlaubt sein.