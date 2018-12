Mannheim. (alb) Nach dem Hauptausschuss hat jetzt auch der Ausschuss für Umwelt und Technik mit großer Mehrheit den Erneuerungen im Carl-Benz-Stadion zugestimmt. Damit ist der Weg endgültig frei für eine neue Beschallungsanlage und einen neuen Rasen in der Heimspielstätte des Fußball-Regionalligisten SV Waldhof Mannheim. Auch die Überwachungskameras werden ersetzt.

Beginnen soll der Umbau in der spielfreien Zeit 2019, also ab dem 27. Mai. Bis 18. August soll dann alles fertiggestellt sein. Der SVW hat vorsichtshalber bereits beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) angefragt, ob man die neue Saison mit zwei Auswärtsspielen starten könne, um genug Zeit für die Arbeiten zu haben.

Insgesamt werden rund 2.4 Millionen Euro für die Modernisierungsmaßnahmen bereitgestellt. Die Videoüberwachungsanlage kostet 560.000 Euro, für 1.4 Millionen Euro wird der Rasen inklusive der Vorbereitung für die Rasenheizung saniert. Letztere würde mit knapp einer halben Million Euro zu Buche schlagen. Für die Erneuerung der Flutlichtanlage werden 160.000 Euro in die Hand genommen sowie 280.000 Euro für die Beschallungsanlage.

Sportbürgermeister Lothar Quast freute sich über den Beschluss, sieht er doch die Kommune als Eigentümerin des Stadions in der Pflicht: "Investitionen in die sportliche Infrastruktur und deren Erhaltung sind essenziell für eine Sportstadt", sagte er. Die Stadt müsse als Betreiberin dafür sorgen, "dass wir dem Pächter einen ordnungsgemäßen Betrieb ermöglichen, vor allem aus Sicherheitsaspekten. Zudem müssen wir den möglichen Aufstieg des SV Waldhof in die 3. Liga im Blick haben."

Derzeit ist der SVW Tabellenführer in der Regionalliga Südwest. Hintergrund für die neue Videotechnik sind die schweren Ausschreitungen auf der Otto-Siffling-Tribüne, die beim Aufstiegsrückspiel gegen den KFC Uerdingen am 27. Mai dieses Jahres zum Spielabbruch geführt hatten und vom DFB-Sportgericht mit einem Abzug von drei Punkten, einer Geldstrafe und weiteren Auflagen geahndet wurden.