Auch am heutigen Freitag wollen Klimaschutzaktivisten in Mannheim wieder auf die Straße gehen. Foto: Alfred Gerold

Von Alexander Albrecht und Christopher Hirsch

Mannheim. Das ging schnell: Hatten am Donnerstagvormittag noch die Bußgelder gegen die Eltern von vier Mannheimer Klimaschutz-Aktivisten landesweit die Nachrichtenlage bestimmt, nahm die Stadt die Strafe nachmittags wieder zurück. "Nach erneuter umfassender Prüfung" durch das Ordnungsamt, wie es in einer Stellungnahme aus dem Rathaus hieß. Wobei die Behördenmitarbeiter sich der Sache vor allem wegen des großen öffentlichen Interesses noch einmal angenommen haben dürften. Damit sind die vier - noch nicht rechtskräftigen - Bescheide vom Tisch, die betroffenen Familien müssen die jeweils 88,50 Euro nicht zahlen.

Die Schulleitung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums hatte bereits Anfang Juni Anzeige bei der Stadt erstattet, weil fünf Schüler mehrfach und unentschuldigt dem Unterricht ferngeblieben waren, um bei "Fridays for Future"-Demonstrationen auf die Straße zu gehen. Nach Angaben einer Rathaus-Sprecherin befasst sich die Bußgeldstelle mit durchschnittlich 300 solcher Verfahren pro Jahr. Weil sich die Beteiligten nicht zu dem Sachverhalt geäußert hätten, sei die Besonderheit dieser Fälle im Vergleich zum klassischen Schulschwänzen nicht aufgefallen, räumte die Stadt ein.

Zugleich kreidete sie der Leitung des Gymnasiums an, bis zur Anzeige nicht alle Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ergriffen zu haben (siehe "Hintergrund"), die ihr zur Verfügung stünden. Vorgeschaltete Maßnahmen seien zum Beispiel in einem Leitfaden des Staatlichen Schulamts Mannheim beschrieben. Dieses ist jedoch nicht für die Gymnasien zuständig, sondern das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe. Das RP und Schulleiterin Silke Herr hatten am Mittwoch die Sanktionen verteidigt. So seien mit den betroffenen Schülern im Vorfeld viele Gespräche geführt, ihre Eltern über die Folgen des Schwänzens schriftlich informiert worden. Das Thema sei auch bei Elternbeiratssitzungen und Treffen mit der Schülermitverwaltung (SMV) zur Sprache gekommen.

RP und Herr hoben zwar den Stellenwert von Demonstrationen für die Demokratie heraus, doch gebe es keinen sachlichen Grund dafür, warum unbedingt während der Unterrichtszeit für ein besseres Klima geworben werden müsse. Unterstützung erhielten das Regierungspräsidium und die Schulleiter am Donnerstagmorgen von Kultusministerin Susanne Eisenmann. "Wer demonstriert und die Schule regelmäßig verpasst, der muss mit Bußgeldern rechnen", sagte die CDU-Politikerin dem SWR. Sie trage die Entscheidung der Schule mit. Noch Anfang April hörte sich das ganz anders an: "Wir verhängen keine Bußgelder", sagte sie damals.

Landeselternbeiratschef Carsten Rees begrüßte die Rücknahme der Bußgelder. Er regte an, dass Schüler beispielsweise nachmittags mit ihren Lehrern zum Thema Klimaschutz arbeiteten. "Das wären dann sinnvolle, zukunftsweisende pädagogische Reaktionen statt blödsinniger Reaktionen vom Typ preußischer Staatsbeamter." Auch Matthias Schneider, Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, hält Geldstrafen für überzogen. Man solle genau hinsehen, aus welchen Gründen Schülern der Schule fernbleiben. Die Jugendlichen schwänzten nicht, um sich Freizeit zu gönnen, sondern, um sich für eine sinnvolle Sache einzusetzen.

Für "Fridays for Future" Mannheim handelte es sich bei den Bußgeldern um eine politische Maßnahme. "Wir sehen das auf jeden Fall als Versuch, unsere Bewegung beziehungsweise auch den Protest hier in der Stadt zu unterbinden, mit allen möglichen Mitteln." Nach Angaben eines Vertreters der Initiative habe es am Donnerstag am Geschwister-Scholl-Gymnasium Kundgebungen anderer Schüler gegen die Bußgelder gegeben.

Das Argument, man könne auch außerhalb der Schulzeit demonstrieren, ließ er nicht gelten: "Man sieht ja, ganz krass: Wir gehen nicht in die Schule und plötzlich ist das Thema das relevanteste. Es hat die Wahlen dominiert und deswegen finden wir auch, dass es weiterhin richtig ist, das während der Schulzeit zu machen". Am heutigen Freitag soll wieder demonstriert werden.