Mannheim. (dpa) Der Chef des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, hat den Einsatz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für die Rechte der Minderheit als vorbildlich in Europa gewürdigt. "Die Bundeskanzlerin hat sich um die Minderheit verdient gemacht und steht wie kaum eine Zweite für ein offenes, demokratisches und dem Rechtsstaat verpflichtetes Europa", betonte Rose am Mittwoch anlässlich der Verleihung des Europäischen Bürgerrechtspreises der Sinti und Roma an die Christdemokratin. Ihre Geradlinigkeit werde von vielen Menschen bewundert, gerade auch von Sinti und Roma.

Merkel erhält die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung bei einer digitalen Preisverleihung in Mannheim. Das Heidelberger Dokumentations- und Kulturzentrum und der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma vergeben die Auszeichnung alle zwei Jahre gemeinsam mit der Manfred Lautenschläger-Stiftung.

Nach Worten Roses hat Merkel dazu beigetragen, dass der Einfluss der Sinti und Roma auf die europäische Kulturgeschichte, beispielsweise in der europäischen Klassik, anerkannt wird. Stifter Manfred Lautenschläger betonte, Deutschland habe nach den Verbrechen der Nationalsozialisten an der Minderheit eine besondere historische Verantwortung. "Es hat daher die Pflicht, seinen Einfluss geltend zu machen, wenn Menschen diskriminiert und rassistisch ausgegrenzt werden, wie dies zum Beispiel in den Ländern Südost- und Mitteleuropas der Fall ist." Nach Überzeugung Roses hat Merkel diese Verantwortung Deutschlands angenommen und zum Fundament ihres politischen Handelns gemacht.

Nach Auskunft des Dokumentationszentrums haben 60.000 bis 70.000 Sinti und Roma die deutsche Staatsbürgerschaft. Etwa 200.000 Menschen, die der Minderheit angehören, leben ohne deutschen Pass in Deutschland.