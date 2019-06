Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Großalarm am Rande der Neckarstadt: Im ätzenden Rauch und unter Atemschutz haben gestern 54 Mannheimer Feuerwehrleute eine schwierige Brandlage schnell und professionell in den Griff bekommen. Wegen starken Qualms aus der Lagerhalle einer Firma für Haarpflegeprodukte an der Friedrich-Engelhorn-Straße waren die Polizei und ein Löschzug der Käfertaler Nordwache gegen 7 Uhr ausgerückt.

Nach der sofortigen Evakuierung von angrenzenden Bürogebäuden und der Sperrung des Geländes verstärkten Umweltspezialisten und eine Gefahrenstoffeinheit aus dem Stadtteil Neckarau die Einsatzkräfte. Obwohl die nächsten Wohnhäuser einige Hundert Meter entfernt liegen, gaben die Behörden aus Sicherheitsgründen über Radiosender Alarm. Türen und Fenster mussten geschlossen gehalten werden. Nach etwa vier Stunden war der Spuk vorbei, und die Einsatzleitung gab Entwarnung für den Bereich Wohlgelegen. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt.

Nach Auskunft der Polizei hatten die Beamten beim Eintreffen dichte Rauchwolken gesehen, die gleich an mehreren Stellen des Industriegebäudes austraten. Ob eine Reaktion der chemischen Mittel das Feuer auslöste, analysieren die Fachleute noch. Der Rauch hatte sich in einer kleinen Halle entwickelt, in der Haarpflegemittel gelagert waren. Der Brand selbst war schnell unter Kontrolle, doch plötzliche Reaktionen der Chemikalie Wasserstoffperoxid, das zum Färben von Haaren verwendet wird, verzögerten die Arbeiten. Eilends anberaumte Luftmessungen ergaben eine leichte Erhöhung der Schadstoffkonzentration in unmittelbarer Nähe des Brandortes, aber laut Feuerwehrleitzentrale keine akute Gefahr für die Bevölkerung in Wohnhäusern. Lediglich eine Frau hatte die Dämpfe eingeatmet und war vom Rettungsdienst, der mit sechs Helfern angerückt war, wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung notversorgt worden.

Im Zuge der weiträumigen Absperrungen der Friedrich-Engelhorn-Straße sowie der Eisenlohrstraße und des Eisenlohrplatzes registrierte die Polizei Verkehrsbehinderungen auf der Käfertaler Straße. Die Buslinie 61 wurde bis 11.30 Uhr umgeleitet. Nach der Freigabe des Brandortes durch die Floriansjünger hat die Kriminalpolizei Mannheim die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Außerdem besteht der Anfangsverdacht eines Umweltdeliktes.

Update: Mittwoch, 5. Juni 2019, 18.20 Uhr