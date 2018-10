Von Harald Berlinghof

Mannheim. Kittel und Krawatten aus und die weißen Hemdsärmel hoch gekrempelt. So gingen am gestrigen Mittwoch Tom Blades, Vorstandschef der Bilfinger SE, Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim, CDU-Bundestagsabgeordneter Niklas Löbel sowie der Betriebsratsvorsitzende Stephan Brückner mit Sprühdosen bewaffnet ans Werk: "We make it work" (Wir packen es an) schrieben sie auf weiße Leinwand den Slogan des Mannheimer-Unternehmens. Damit war die neue "Bilfinger-Arena" auf dem ehemaligen Vögele-Gelände im Stadtteil Almenhof eingeweiht. Die 220 Mitarbeiter des Mannheimer Stammhauses haben ihre Arbeit zwar bereits Ende August in dem neuen Hauptquartier des Unternehmens aufgenommen, doch die offizielle Einweihung des sechsstöckigen Gebäudes fand am gestrigen Mittwoch statt.

So ein Umzug fordere viel von allen Beteiligten, wie Michael Bernhardt, der Personalchef des international tätigen Industrie-Dienstleisters, betonte. "Man ist mit Veränderungen konfrontiert, man muss manch lieb gewonnene alte Gewohnheit aufgeben. Und meist klappt auch nicht alles sofort reibungslos", sagte er. Beispielsweise müssen sich die Mitarbeiter daran gewöhnen, dass sie nicht mehr in Kleinraum-, sondern jetzt in Großraumbüros arbeiten. Nicht allen hat das auf Anhieb gefallen, wie zu hören ist - aber die moderne Ausstattung im Bereich der IT- und der Klimatechnik wiegt vieles wieder auf. "Wir sind näher zusammen gerückt, und das Gebäude passt zu unserer Neuausrichtung und Unternehmenskultur", erklärte Bernhardt.

Hintergrund Bilfinger ist ein international agierender Industriedienstleister. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Europa, Nordamerika sowie im Nahen Osten und beschäftigt insgesamt rund 36.000 Mitarbeiter. Die Firma hat im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse von mehr als vier Milliarden Euro erwirtschaftet. hab

"Ein Stück aus der Seele Mannheims wäre heraus gerissen worden, wenn Bilfinger die Stadt verlassen hätte", erklärte Christian Specht in seinem Grußwort vor den zahlreichen Mitarbeitern. Seit 1892 ist die Firma in Mannheim ansässig. Lange Zeit war sie als Bauunternehmen tätig, und für viele alteingesessene Mannheimer ist sie bis heute "eine Baufirma" geblieben. Doch Bilfinger Berger, wie das Unternehmen bis 2012 hieß, geriet in wirtschaftliche Turbulenzen. Der Konzern wurde umgebaut, Roland Koch als Vorstandschef geholt. Die Euphorie war anfangs groß, doch die Wirklichkeit holte Bilfinger ein. Koch musste wieder gehen. Heute hat man diese "operative Talsohle" durchschritten, das Unternehmen sei stabilisiert und befinde sich in der Aufbauphase, betonte Bernhardt. "Wir stehen zu unseren Wurzeln, aber mit der neuen Zentrale haben wir ein Zeichen gesetzt, dass bei Bilfinger etwas Neues beginnt." Das neue Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zur Mannheimer Hauptfeuerwache hat Bilfinger zunächst auf zehn Jahre angemietet, zusätzlich wurde eine Option auf Mietverlängerung vereinbart. Auch die alte Bilfinger-Zentrale am Carl-Reiß-Platz war nicht im Besitz des Unternehmens, sondern angemietet.

Die zentrale Lage des Hauptquartiers mit einer guten Anbindung an die öffentliche Infrastruktur kommt den Mitarbeitern zu Gute, die keineswegs nur aus Mannheim kommen. Schließlich nutzten die Bilfinger-Verantwortlichen die Gunst der Stunde, um den Mitarbeitern die neue Finanzchefin des Unternehmens vorzustellen. Die Schweizerin mit dem nordischen Namen Christina Johansson tritt am 1. Dezember ihren Arbeitsstelle an.