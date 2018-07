Von Jan Millenet

Mannheim. "Wir wollten ein offenes Radio. Ein Radio für alle. Und wir wollten vor allem den Unterrepräsentierten eine Stimme geben", skizziert Andreas Frank das Selbstverständnis von Bermudafunk. Seit 20 Jahren gibt es den gemeinnützigen Verein Freies Radio Rhein-Neckar, der mit dem nicht-kommerziellen Mannheimer Radiosender "Bermudafunk" im regionalen Äther unterwegs ist. Oder per Internet weltweit.

Die Idee, die die Gründer vor 20 Jahren hatten, ist eine, die gerade in der heutigen Zeit an Wichtigkeit kaum verloren hat. Zum Glück. Denn nur so kann Bermudafunk seine Vielfältigkeit bewahren und damit etwas, das viele kommerzielle Sender heutzutage oftmals vermissen lassen.

Andreas Frank ist Vorstandsmitglied bekam die Atmosphäre der ersten Sendetage hautnah mit. "Es herrschte Aufbruchsstimmung. Alle waren begeistert, dass es endlich losgeht", beschreibt er seine Eindrücke. Frank war einst selbst mit einer Sendung "on air". Sie nannte sich "Restrisiko", war eine Anti-Atom-Sendung und erhielt 2005 den alternativen Medienpreis.

Heute wie damals hat jeder die Möglichkeit, bei Bermudafunk eine Sendung zu gestalten. Man muss kein Profi sein, sondern bekommt die Grundlagen des Radiomachens in Workshops beigebracht. Auch den Themen sind kaum Grenzen gesetzt. Sie können politisch sein, musikalisch, in einer anderen Sprache oder einfach nur unterhaltsam. "Die Inhalte müssen sich nur an den Vereinsstatuten orientieren", so Eva Mayer. Und die untersagen unter anderem jegliche Art von Diskriminierung.

Eva Mayer kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit und ist eine von aktuell insgesamt vier Festangestellten, die sich etwa eineinhalb Stellen beziehungsweise 63 Stunden teilen. Mehr kann sich der auf Spenden und Fördermittel angewiesene Radiosender nicht leisten.

Werbeeinnahmen gibt es nicht, da der Sender nicht kommerziell ist. Von den rund 400 Vereinsmitgliedern sind etwa 120 aktiv im Sendegeschehen. Teilweise produzieren sie schon seit vielen Jahren ihre eigenen Ausstrahlungen vor oder sind beim Sendetermin live am Mikrofon.

"Die Altersspanne zieht sich von Mitte 20 bis ins Rentenalter", erklärt Florian Pfirrmann, der ebenfalls schon ein Urgestein des "Bermudafunks" ist. Und er berichtet von den kleineren und größeren Problemen, die das freie Radio seit geraumer Zeit meistern muss.

Viele davon sind mit Geld verbunden. So steht beispielsweise noch im Raum, wie der Sender mit der schleichenden Umstellung von Analog- auf Digitalradio umgeht. Denn auch im technischen Bereich wird "Bermudafunk" von der Landesmedienanstalt gefördert. Gerade bei einer Umstellung auf Digitalbetrieb ist er auf eine entsprechende Förderung angewiesen. Aber noch ist die Abschaltung des UKW-Radios Zukunftsmusik, wenn auch stets präsent.

Reiner Hocke ist seit 2010 regelmäßig im "Bermudafunk" zu hören. Der 61-Jährige ist überzeugt: "Der Sender wird gehört." Es sei schon öfters vorgekommen, dass er auf der Straße angesprochen wurde. "Man hat meine Stimme erkannt", erzählt er.

Gerade erst musste der Verein Freies Radio Rhein-Neckar wegen einer Privatisierungswelle wieder tief in die Tasche greifen und in Mannheim Sender und Antenne sowie in Heidelberg den Sender kaufen. Equipment, das er vorher gemietet hatte. Und ein Unterfangen, das den Verein ziemlich beschäftigte.

Denn mal schnell in Technik investieren, ist für ihn ein wahrer Kraftakt. "Das hat sehr viel Energie gebunden", so Eva Mayer, die damit auch gleich ein Anliegen für die weiteren 20 Jahre verbindet: "Wir wünschen uns, dass wir uns wieder mehr mit dem Radiomachen beschäftigen können." Ein bisschen mehr Förderung wäre deshalb nicht schlecht.

Info: Der freie Radiosender "Bermudafunk" sendet in Heidelberg auf der UKW-Frequenz 105,4 MHz, in Mannheim auf 89,6 MHz. Diese Frequenzen teilt er mit dem von Studenten organisierten Uni-Sender "Radioaktiv", der nur zu bestimmten Sendezeiten zu hören ist. Räumlichkeiten hat der Verein Freies Radio Rhein-Neckar in Mannheim sowohl in der Alten Feuerwache als auch im Alten Volksbad im Stadtteil Neckarstadt-West. Livestream, Mediathek und weitere Infos gibt es im Internet unter www.bermudafunk.org