Mannheim. (hwz) "Womit wir es hier zu tun haben, sind keine prekären Arbeitsverhältnisse im Sinne von geringem Lohnniveau, sondern die Ausbeutung von Mitarbeitern", sagt Hermann Genz klipp und klar. Der Leiter des Fachbereichs Arbeit und Soziales bei der Stadt Mannheim hält daher die Fortführung der Beratungsstelle "Faire Mobilität" für unverzichtbar.

Im April 2017 hat diese im Gewerkschaftshaus in der Hans-Böckler-Straße 1 ihre Arbeit aufgenommen. Das gemeinsame Projekt des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA) und der Evangelischen Kirche Mannheim mit dem DGB Nordbaden ist auf zwei Jahre befristet und wird vom Land mit 40.000 Euro sowie von der Stadt Mannheim mit 20.000 Euro bezuschusst. Evangelische Kirche und Gewerkschaft beteiligen sich mit jeweils 10.000 Euro.

Arbeitnehmer aus EU-Mitgliedsstaaten können sich bei Problemen direkt an Christian Dorev und Nikolay Mlekanov wenden. 243 Fälle hatten die Sozialberater seither auf dem Tisch. Tendenz steigend. 89 Prozent der Ratsuchenden stammen aus Bulgarien und sind überwiegend in den Branchen Lager/Transport/Logistik und bei Reinigungsfirmen beschäftigt.

So wie Dimitar E. (Name von der Beratungsstelle geändert), der im März 2017 einen Job als Auslieferungsfahrer gefunden hatte. Knapp drei Monate später musste er sich von einem Tag auf den anderen einer schweren Operation unterziehen und wurde anschließend für sechs Wochen krankgeschrieben.

"Sein Arbeitgeber handelte nach dem Prinzip 'keine Arbeit, kein Lohn'. Der Mann hat uns um Hilfe gebeten, und wir haben mit dem Arbeitgeber Kontakt aufgenommen. Dieser hat die ausstehenden 2380 Euro gezahlt", schildert Mlekanov einen, wie er sagt, typischen Fall.

Was er jedoch in wenigen Sätzen beschreibt, gestaltet sich häufig weitaus langwieriger. Viele kämen erst, wenn ihre Existenz bedroht sei. Hat eine Firma das Arbeitsverhältnis beispielsweise an eine Wohnungsunterbringung gekoppelt, sind die Betroffenen doppelt abhängig und nehmen es zunächst hin, wenn ein Teilzeitarbeitsvertrag geschlossen und dennoch Vollzeit gefordert wird, oder Urlaubsansprüche nicht erfüllt werden.

Da die Arbeitsmigranten die ersten fünf Jahre von Transferleistungen ausgeschlossen sind, müssen sie für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen. "Aus Angst, ihren Job zu verlieren, akzeptieren viele die Bedingungen", sagt Genz, der sich mit Martin Metzger vom Diakonischen Werk Mannheim, Pfarrer Thomas Löffler vom KDA und Gabriele Frenzer-Wolf vom DGB Baden-Württemberg darüber einig ist, dass es einer Mischung aus Sozialberatung und ordnungspolitischen Maßnahmen bedarf, um diese Ausbeutung zu unterbinden. Daher müsse das Projekt fortgesetzt werden.

"Die Stadt wird weiter im Boot bleiben", verspricht Genz, der zusätzlich zum Land den Bund in der Pflicht sieht. Gehört Mannheim doch neben Offenbach, München, Dortmund oder Köln zu den 16 Städten, die schwerpunktmäßig einen Zuzug von Bulgaren und Rumänen verzeichnen. Deutlich über 11.000 gemeldete Arbeitsmigranten leben in der Quadratestadt.

Die meisten von ihnen kommen aus Bulgarien, gefolgt von Menschen aus Rumänien, Mazedonien und Bosnien. Darauf hat man auch in der Beratungsstelle reagiert, wo neben den aus Bulgarien stammenden Dorev und Mlekanov seit Mitte Juni Dragana Bubulj Ansprechpartnerin für Ratsuchende aus dem ehemaligen Jugoslawien ist, um sie in deren Muttersprache über ihre Rechte und Pflichten auf dem Arbeitsmarkt aufzuklären.